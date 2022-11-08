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В СНБО назвали главное условие для переговоров с Россией

СНБО: условием для переговоров является восстановление территориальной целостности Украины
Глава СНБО подчеркнул, что гарантией для Украины станет современное вооружение. В Кремле заявляли, что Россия открыта для переговоров с Украиной, но не видит возможности для них
Фото: Joern Pollex / Getty Images
Фото: Joern Pollex / Getty Images

Главным условием президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с Россией является восстановление территориальной целостности страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Россия, переговоры. Главным условием президента является восстановление территориальной целостности [Украины]. Гарантия — современная противовоздушная оборона, самолеты, танки и ракеты большой дальности. Стратегия — упреждающие шаги», — написал он в Twitter.

Данилов подчеркнул, что «ракеты должны быть уничтожены еще перед запуском в воздухе, на суше и на море».

Зеленский ранее 8 ноября заявил, что условиями для переговоров с Россией остаются восстановление территориальной целостности, возмещение убытков, уважение к Уставу ООН и гарантии, что это не повторится.

После проведения референдумов о присоединении новых территорий к России Зеленский 30 сентября заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — добавил он.

В Кремле на это ответили, что остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции.

The Washington Post со ссылкой на источники 6 ноября писала, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Представитель правительства Германии, в свою очередь, говорил, что украинское руководство должно само принять решение, когда вести мирные переговоры с Россией, передавал Reuters.

После этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, но ее позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска с территории Украины, «потом все остальное».

В ноябре Зеленский указал, что некоторые страны подталкивают Киев к компромиссам с Москвой. При этом, по его словам, договоренности с Россией не имеют для него никакого смысла, так как он не ждет хеппи-энда.

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СНБО Украина переговоры Россия

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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