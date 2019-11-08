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В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
США могли выйти из ДРСМД не из-за ракеты 9М729, которую они несколько лет называли причиной нарушения договора со стороны России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков
ракета 9М729 (Фото: Бобылев Сергей / ТАСС)

Поводом для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могла стать не российская ракета 9М729, которая, по версии американских властей, нарушала условия соглашения. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, такую информацию США передали России в августе. «Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду [говоря, что разрабатываемая Россией ракета нарушает договор]. Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить», — заметил Рябков, добавляя, что никаких дополнительных деталей американская сторона не сообщила. Как пишет «Коммерсантъ», со слов Рябкова, Вашингтон высказал свои претензии в диалоге с Москвой уже после развала договора.

Рябков также напомнил, что 9М729 не относится к классу ракет средней и малой дальности. «США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение ограничивало их возможности в этой области», — приводит словам замминистра газета.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

О том, что ракета 9М729 нарушает условия договора США говорили в течение последних нескольких лет. В октябре 2018 года президент Дональд Трамп сообщил, что именно по этой причине страна покинет соглашение. Через два месяца о том, что российская 9М729 нарушает договор заявила уже НАТО. В связи с этим организация возложила на Россию ответственность за сохранение договора.

В январе этого года российское Минобороны показало иностранным военным атташе, как выглядит модифицированная версия пусковой установки не устроившей США ракеты. В военном ведомстве тогда отмечали, что максимальная дальность полета 9М729 по сравнению с предыдущей версией уменьшилась до 480 км (ДРСМД запрещает производство и испытание ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км). Представителей НАТО на брифинге не было.

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Позже, как сообщали СМИ, ЦРУ решило, что российские военные показали не 9М729, а другую похожую ракету. Минобороны назвало сообщения вбросом. Россия, как отмечал тогда официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, предлагала США в закрытом режиме ознакомиться с данными о 9М729, чтобы «снять имеющиеся озабоченности» и сохранить ДРСМД, но американская сторона не ответила на это предложение.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, ДРСМД, МИД России
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