В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

США могли выйти из ДРСМД не из-за ракеты 9М729, которую они несколько лет называли причиной нарушения договора со стороны России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков

ракета 9М729 (Фото: Бобылев Сергей / ТАСС)

Поводом для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могла стать не российская ракета 9М729, которая, по версии американских властей, нарушала условия соглашения. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, такую информацию США передали России в августе. «Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду [говоря, что разрабатываемая Россией ракета нарушает договор]. Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить», — заметил Рябков, добавляя, что никаких дополнительных деталей американская сторона не сообщила. Как пишет «Коммерсантъ», со слов Рябкова, Вашингтон высказал свои претензии в диалоге с Москвой уже после развала договора.

Рябков также напомнил, что 9М729 не относится к классу ракет средней и малой дальности. «США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение ограничивало их возможности в этой области», — приводит словам замминистра газета.

О том, что ракета 9М729 нарушает условия договора США говорили в течение последних нескольких лет. В октябре 2018 года президент Дональд Трамп сообщил, что именно по этой причине страна покинет соглашение. Через два месяца о том, что российская 9М729 нарушает договор заявила уже НАТО. В связи с этим организация возложила на Россию ответственность за сохранение договора.