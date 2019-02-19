СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729

СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729

Ракета, которую Минобороны России показало на брифинге 23 января, не имеет ничего общего с 9М729, из-за которой США приостановили ДРСМД, пишет Daily Beast со ссылкой на данные американской разведки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центральное разведывательное управление США и Национальное агентство геопространственной разведки подготовили доклад, в котором назвали мистификацией демонстрацию российской крылатой ракеты 9М729, которую устроило Минобороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Daily Beast.

Российское военное руководство 23 января пригласило военных атташе ряда стран, в том числе США, на демонстрацию ракеты 9М729, из-за которой через несколько дней Вашингтон приостановил действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Представители США и ряда других стран Запада на показ и пресс-конференцию не явились.

Однако в докладе разведки об этом событии говорится, что на брифинге под видом ракеты 9М729 было показано другое изделие.

Издание уточняет, что, по данным разведки, транспортно-пусковой контейнер показанной ракеты был меньшего размера, чем тот, который используется для пусков 9М729. Кроме того, разведчики утверждают, что на брифинге показали и не ту пусковую установку, которая используется для ракеты 9М729.