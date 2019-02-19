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Приостановка ДРСМД ,  
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СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729
Ракета, которую Минобороны России показало на брифинге 23 января, не имеет ничего общего с 9М729, из-за которой США приостановили ДРСМД, пишет Daily Beast со ссылкой на данные американской разведки
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центральное разведывательное управление США и Национальное агентство геопространственной разведки подготовили доклад, в котором назвали мистификацией демонстрацию российской крылатой ракеты 9М729, которую устроило Минобороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Daily Beast.

Российское военное руководство 23 января пригласило военных атташе ряда стран, в том числе США, на демонстрацию ракеты 9М729, из-за которой через несколько дней Вашингтон приостановил действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Представители США и ряда других стран Запада на показ и пресс-конференцию не явились.

Однако в докладе разведки об этом событии говорится, что на брифинге под видом ракеты 9М729 было показано другое изделие.

Издание уточняет, что, по данным разведки, транспортно-пусковой контейнер показанной ракеты был меньшего размера, чем тот, который используется для пусков 9М729. Кроме того, разведчики утверждают, что на брифинге показали и не ту пусковую установку, которая используется для ракеты 9М729.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

В США ракета 9М729 известна как SSC-8. Источник издания рассказал, что Россия провела шесть испытаний SSC-8 на дальностях, превышающих допустимые по договору. «Россия продемонстрировала, что ее ракеты могут летать на дальности, запрещенные договором. Во время самого дальнего испытания из шести ракета пролетела 2070 км. Соединенные Штаты оценивают SSC-8 как дорожно-мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью действия 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью действия 2350 км в ядерном варианте», — цитирует издание слова источника. ​

США в течение нескольких лет обвиняли Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытанием новой ракеты. Белый дом утверждал, что она нарушает положение договора и была испытана на дальность, превышающую 500 км. Москва не признавала нарушение договора, российские военные на брифинге заявили, что по техническим характеристикам дальность полета 9М729 равна 480 км, ее заправляют при изготовлении таким количеством топлива, которое не позволяет превысить это значение, а в войсках дозаправка ракеты невозможна.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Договор о ракетах средней и меньшей дальности, демонстрация, Минобороны
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