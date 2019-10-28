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Горбачев усомнился в намерениях Трампа о заключении нового ДРСМД

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев посоветовал не заблуждаться по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о заключении нового договора вместо ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности). Об этом он написал в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», с которой ознакомились «РИА Новости».

«Президент США заявил, что США надеются заключить новый, «хороший» договор. Какой договор — о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение», — цитирует агентство Горбачева. По мнению экс-президента, за выходом США из ДРСМД стоит стремление штатов к абсолютному военному превосходству и «нетерпеливое желание освободиться от любых ограничений в сфере вооружений».

Соединенные Штаты вышли из ДРСМД 2 августа. Согласно документу, США и Россия были обязаны уничтожить и не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, дальность полета которых превышает 5,5 тыс. км.

Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. Вашингтон утверждал, что российская ракета 9M729 превышает дальность полета, предусмотренную соглашением. Россия выдвинула США встречные обвинения, указав на то, что американские пусковые установки Mk-41, развернутые в Румынии противоречат договору.

Теги: Михаил Горбачев, Дональд Трамп, ДРСМД
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