Минобороны назвало вбросом информацию о подмене ракеты 9М729 на брифинге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,82 -0,46 EUR Бирж. 74,70 -0,28 Brent 66,29 -0,38% USD Нал. 66,51 65,71 EUR Нал. 75,42 74,58 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1348 0,0038 BTC/USD Бирж. 4 036,20 59,20 IMOEX 2 458,55 -0,56% RTSI 1 173,64 -0,29% DJIA 25 902,97 0,08% Nasdaq 7 489,16 0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 13:48
«Челси» определится с будущим Сарри после игры с «Манчестер Сити» Спорт, 21:25 Жириновский подал иск к экс-главе бюро FT в Москве за слова о связи с КГБ Общество, 21:23 Умер режиссер «Мосфильма» Борис Яшин Общество, 21:06 Киев объявил о совместных учениях с ЕС по отражению российских кибератак Политика, 21:00 МИД увидел связь между новыми взрывами в Донецке и убийством Захарченко Политика, 20:46 В Марселе полиция застрелила напавшего на людей с ножом мужчину Общество, 20:43 Реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение Экономика, 20:41 АФК «Система» и «Ростех» объявили о слиянии активов в микроэлектронике Технологии и медиа, 20:41 Минтранс усомнился в законности новых правил провоза багажа «Победы» Общество, 20:19 АФК «Система» купила акции девелопера Etalon Group почти за $227 млн Бизнес, 20:18 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 20:14 МТС продаст АФК «Система» свою долю в Ozon Бизнес, 19:57 Юдашкин и Васильев прокомментировали смерть Лагерфельда Общество, 19:57 Росгвардия закупит неуправляемые ракеты, бронемашины и оружие на ₽395 млн Общество, 19:52
Приостановка ДРСМД ,  
0 
Минобороны назвало вбросом информацию о подмене ракеты 9М729 на брифинге

Появившаяся в американских СМИ информация о том, что Минобороны России на брифинге 23 января продемонстрировало вместо 9М729 другую ракету, — это вброс и «попытки американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь». Об этом говорится в заявлении официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

«Появление спустя месяц «утечки» в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы <…> показало на ком «шапка горит», — заявил Конашенков. По его словам, стало совершенно очевидно, что обвинения России в создании ракеты 9М729, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «построены только на сфабрикованных «разведданных» ЦРУ и агентства геопространственной разведки США».

Политика
СМИ узнали о докладе ЦРУ с выводами о мистификации при демонстрации 9М729

На брифинге ведомство представило модернизированную пусковую установку ОТРК «Искандер» и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 9М728, а также ее модификации с увеличенной боевой частью — 9М729, «доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы», заявил официальный представитель Минобороны.

Также Конашенков добавил, что Россия предлагала США в закрытом формате ознакомиться с данными о ракете 9М729, чтобы «снять имеющиеся озабоченности» и сохранить ДРСМД. Однако, по словам представителя военного ведомства, предложение осталось без ответа.

23 января российское военное руководство пригласило военных атташе ряда стран на демонстрацию ракеты 9М729, из-за которой Вашингтон приостановил действие ДРСМД. Представители США и некоторых других стран Запада на показ и пресс-конференцию не пришли.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

19 февраля Daily Beast со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что показанная Минобороны ракета не имеет ничего общего с 9М729. В частности, в публикации уточнялось, что транспортно-пусковой контейнер продемонстрированной ракеты был меньшего размера, чем тот, что используется для пусков 9М729. Также, как утверждали разведчики, на брифинге показали пусковую установку, которая используется для другой ракеты.

Теги: Минобороны, ДРСМД, крылатая ракета
Материалы по теме
Конгрессмен с Гавайев внесла законопроект против выхода США из ДРСМД
Политика
Генсек НАТО обратился к России фразой «часы тикают» из-за ДРСМД
Политика
Как страны НАТО решили реагировать на развал ДРСМД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter