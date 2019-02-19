Минобороны назвало вбросом информацию о подмене ракеты 9М729 на брифинге

Появившаяся в американских СМИ информация о том, что Минобороны России на брифинге 23 января продемонстрировало вместо 9М729 другую ракету, — это вброс и «попытки американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь». Об этом говорится в заявлении официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

«Появление спустя месяц «утечки» в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы <…> показало на ком «шапка горит», — заявил Конашенков. По его словам, стало совершенно очевидно, что обвинения России в создании ракеты 9М729, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «построены только на сфабрикованных «разведданных» ЦРУ и агентства геопространственной разведки США».

На брифинге ведомство представило модернизированную пусковую установку ОТРК «Искандер» и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 9М728, а также ее модификации с увеличенной боевой частью — 9М729, «доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы», заявил официальный представитель Минобороны.

Также Конашенков добавил, что Россия предлагала США в закрытом формате ознакомиться с данными о ракете 9М729, чтобы «снять имеющиеся озабоченности» и сохранить ДРСМД. Однако, по словам представителя военного ведомства, предложение осталось без ответа.