Общество , 12:41
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Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж
В этом году парад Победы на Красной площади иностранные лидеры не посетили. Особым гостем был экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев
Глава МВД Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и мэр Москвы Сергей Собянин (слева)
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов (справа)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Миллиардер Геннадий Тимченко
Бывший президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (в центре)
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
Министр спорта Павел Колобков и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая