Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж

В этом году парад Победы на Красной площади иностранные лидеры не посетили. Особым гостем был экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев Глава МВД Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров Спикер Госдумы Вячеслав Володин Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов (справа) Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Миллиардер Геннадий Тимченко Бывший президент СССР Михаил Горбачев Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (в центре) Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев Министр спорта Павел Колобков и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая