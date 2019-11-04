Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву. Об этом он рассказал в интервью ERR.

На вопрос корреспондента о подготовке к визиту главы государства в Россию, Рейнсалу заявил, что приготовления в министерстве иностранных дел не ведутся.

Рейнсалу назвал «повторной оккупацией» освобождение Эстонии от нацистских войск. «И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства, в случае если это приглашение поступит», — заявил он. После этого министр дал четкую рекомендацию президенту Кальюлайд не ехать в Москву.

При этом министр отметил, что окончательное решение остается за президентом, но он бы относился к этому «очень осторожно».

Будет ли Кальюлайд принимать участие в московских мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны, неизвестно, так как президент еще не получала официального приглашения из России.