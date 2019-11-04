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Политика ,  
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Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву. Об этом он рассказал в интервью ERR.

На вопрос корреспондента о подготовке к визиту главы государства в Россию, Рейнсалу заявил, что приготовления в министерстве иностранных дел не ведутся.

Рейнсалу назвал «повторной оккупацией» освобождение Эстонии от нацистских войск. «И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства, в случае если это приглашение поступит», — заявил он. После этого министр дал четкую рекомендацию президенту Кальюлайд не ехать в Москву.

При этом министр отметил, что окончательное решение остается за президентом, но он бы относился к этому «очень осторожно».

Будет ли Кальюлайд принимать участие в московских мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны, неизвестно, так как президент еще не получала официального приглашения из России.

Таллин не получил и ответ от Москвы на приглашение президента Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов. Письмо с приглашением было отправлено российскому лидеру 15 октября. Сам конгресс пройдет в эстонском Тарту в июле 2020 года. 

На годовщину победы Кремль ранее приглашал британского премьера Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу, канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. 
 

Теги: Эстония, Россия, 9 мая
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