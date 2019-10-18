Макрон назвал события в Сирии ослабляющей НАТО «серьезной ошибкой»

По словам президента Франции, о намерении США вывести войска с севера Сирии он узнал из соцсетей. Макрон предупредил, что такое решение подрывает способность НАТО находить союзников

Эмманюэль Макрон (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Неспособность НАТО отреагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в Северной Сирии, является «серьезной ошибкой» альянса и всего западного мира. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Это подрывает наши возможности в поиске партнеров, которые могли бы занимать нашу сторону, зная, что они защищены в долгосрочной перспективе, а потому создает вопросы о том, как функционирует НАТО», — сказал Макрон (цитата по Reuters), комментируя атаку являющейся членом альянса Турции на позиции курдов, которые в течение нескольких лет считались партнером международной коалиции, ведущей борьбу группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России).

По словам президента Франции, о решении США вывести свои войска с севера Сирии он узнал из Twitter. Макрон посетовал, что сочетание с предпринятым в одностороннем порядке наступлением Турции превращает Европу в младшего партнера на Ближнем Востоке.

В связи с этим Макрон анонсировал встречу руководителей Франции, Великобритании и Германии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в одну из ближайших недель.

«Нам нужно понять, куда движется Турция и как вернуть ее на разумную позицию, которая позволяет обеспечить ее внутреннюю безопасность с учетом нашей повестки дня и правильной солидарности в НАТО», — пояснил Макрон.