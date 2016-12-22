Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России

Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Украине. Они касаются трех физических лиц и девяти организаций, которые или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и на Донбассе, сообщил Волкер журналистам, но не назвал имена и названия. Его слова передает корреспондент РБК. Спецпредставитель сообщил, что о санкциях будет объявлено 8 ноября.

В тексте санкций, которые должны быть опубликованы на сайте ​Минфина США, впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украины лежит на России, сказал Волкер, поскольку Москва признана оккупантом этих территорий.​

Спецпредставитель США убежден: Россия все еще отказывается исполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим дипломат указал на готовность Америки усиливать экономический прессинг на Россию, чтобы ускорить урегулирование: «Мы готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени ужесточать санкционный режим, если Россия не предпринимает шаги в сторону завершения конфликта».

По утверждению Волкера, новые санкции подкрепляют позицию, занятую в отношении Крыма Госдепартаментом США. «Мы готовы к продолжительной конфронтации с Россией по поводу статуса Крыма», — заявил Волкер в четверг. В июле 2018 года Помпео выступил с так называемой Крымской декларацией. В ней он подчеркнул, что «США отказываются признавать претензии Кремля на суверенитет в отношении украинского Крыма».

Санкции перед выборами

О новых санкциях Волкер сообщил за четыре дня до выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Главный претендент за пост главы ДНР — Денис Пушилин. Он стал временно исполняющим обязанности главы республики в сентябре, после убийства 31 августа Александра Захарченко. До этого Пушилин возглавлял верховный совет ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске. В ЛНР главный претендент — Леонид Пасечник. Он также исполняет обязанности главы самопровозглашенной республики с ноября 2017 года.

Американский дипломат назвал голосование нелегитимным. По словам Волкера, выборы в Донецке и Луганске противоречат минским соглашениям, которые призывают восстановить конституционный строй Украины. Кроме того, сепаратистские территории находятся в состоянии оккупации, а поэтому там невозможно добиться прозрачности избирательных процессов, добавил Волкер.

Против проведения выборов в ДНР и ЛНР выступают ЕС и участники «нормандского формата» — Германия, Франция и Украина. 30 октября США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша обсудили предстоящие выборы на заседании Совбеза ООН. Они назвали их незаконными и не вписывающимися в минские договоренности. Президент Украины Петр Порошенко предстоящее голосование ранее называл «фейковым». Конфликт на юго-востоке Украины, по его мнению, можно урегулировать только после проведения честных и прозрачных демократических выборов в соответствии с украинским законодательством. «В комплексе мер по выполнению минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов. О выборах глав государств и депутатов парламентов там нет ни слова», — парировал Пушилин.

Отсутствие подвижек в урегулировании конфликта невыгодно ни Москве, ни украинцам, отметил Волкер. Россия несет серьезный экономический урон из-за санкций, а вооруженные столкновения угрожают безопасности простых граждан в регионе, констатировал он. С июля 2017 года по октябрь 2018-го в результате конфликта погибли около 450 гражданских лиц, уточнил Волкер.

Создать подходящие условия для реализации минских соглашений позволило бы введение на территорию Украины международного контингента ООН для обеспечения там безопасности, однако Москва тормозит этот процесс, отметил Волкер. Предложенная Россией альтернатива — введение ограниченного контингента ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ, по его мнению, недостаточна для стабилизации обстановки на Украине.

Для России, как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чрезвычайно важно, кто будет руководить этими регионами. Минским соглашениям выборы в ДНР и ЛНР, как считают в Москве, не противоречат.​

Единственной страной в мире, признавшей самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, является Южная Осетия. Москва считает ДНР и ЛНР украинскими регионами. Тем не менее в феврале прошлого года РБК выяснил, что паспорта граждан этих республик начали принимать российские перевозчики. Так, граждане ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами «Российских железных дорог», авиакомпаний и гостиниц. Собственные документы непризнанные республики стали выдавать с 2015 года. На январь 2017 года из 4 млн жителей ДНР документы, как писал РБК, получили около 40 тыс. человек.