Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР

Представители Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши осудили «незаконные выборы» на юго-востоке Украины, запланированные на 11 ноября, и призвали Россию «оказать свое влияние, чтобы остановить» их. Заявление было сделано в преддверии внеочередного заседания Совета безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС.

Европейские страны также обвинили Россию в «финансировании и военной поддержке сепаратистов».

На 11 ноября намечены выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республике, которые пройдут после гибели главы ДНР Александра Захарченко 31 августа в результате взрыва в Донецке. Врио главы ДНР стал Денис Пушилин, он также подал документы для участия в выборах.

При этом на выборы не пустили экс-губернатора ДНР Павла Губарева и экс-главу Совета безопасности республики Александра Ходаковского — последнему не разрешили въезд на территорию ДНР.