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Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР
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Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР
Политика, 01:54
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Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР

Представители Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши осудили «незаконные выборы» на юго-востоке Украины, запланированные на 11 ноября, и призвали Россию «оказать свое влияние, чтобы остановить» их. Заявление было сделано в преддверии внеочередного заседания Совета безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС.

Европейские страны также обвинили Россию в «финансировании и военной поддержке сепаратистов».

Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве на съезде компартии
Политика

На 11 ноября намечены выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республике, которые пройдут после гибели главы ДНР Александра Захарченко 31 августа в результате взрыва в Донецке. Врио главы ДНР стал Денис Пушилин, он также подал документы для участия в выборах.

При этом на выборы не пустили экс-губернатора ДНР Павла Губарева и экс-главу Совета безопасности республики Александра Ходаковского — последнему не разрешили въезд на территорию ДНР.

Теги: Европа , Донбасс , Выборы
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