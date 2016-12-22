Меркель выступила за продление санкций против России

Берлин выступает за продление антироссийских санкций. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Киеве, сообщает «112 Украина».

По ее словам, Россия не соблюдает минские договоренности, но если немецкие власти увидят прогресс в этом вопросе, то в Берлине не исключили смягчения ограничений.

В сентябре Меркель также отмечала, что пакет санкций против Москвы будет отменен после того, как произойдет прогресс в реализации минских соглашений. При этом 13 сентября совет ЕС продлил на полгода санкции против ряда российских граждан и компаний.

В Киеве 1 ноября Меркель встретилась с президентом Украины Петром Порошенко, где помимо антироссийских санкций стороны обсудили предстоящие выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам Порошенко, выборы в ДНР являются «фейковыми». Он добавил, что конфликт на юго-востоке Украины можно урегулировать только после проведения «честных и прозрачных демократических выборов» в соответствии с украинским законодательством.

11 ноября в ДНР пройдут выборы главы республики. Должность стала вакантной после того, как 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.