Расширение санкций США против России. Главное
Новые санкции США, 22:57
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Расширение санкций США против России. Главное
8 ноября США расширили список антироссийских санкций. Главное о новых ограничениях — в обзоре РБК
Санаториий «Дюльбер»
Кто попал в списки
- Министерство финансов США расширило два уже существующих антироссийских списка санкций: ограничения, вводимые за события на востоке Украины, а также по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки»).
- В санкционные списки попали три физических лица и 9 организаций.
- Физические лица: гражданин Украины Андрей Сушко (по закону CAATSA), гражданин Украины Александр Басов (по закону CAATSA) и россиянин, учредитель ООО «УКИП» Владимир Зарицкий.
- Организации: санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму, компании КрымТЭЦ («Крымтеплоэлектроцентраль»), «Гарант-СВ», курорт «Mriya Resort & SPA», ООО «УКИП», ООО «Южный проект», Министерство госбезопасности Луганской республики.
За что попали в списки
- Санкции были введены «в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность России и ее поведение по дестабилизации».
- По данным Минфина, Сушко, названный сотрудником ФСБ России, подозревается в похищении и пытках крымскотатарского активиста, выступающего против присоединения Крыма. Имя этого активиста не называется.
- Басова Минфин называет заместителем министра по госбезопасности ЛНР. Его обвиняют в использовании своего положения для преследования членов секты Свидетели Иеговы. При этом, сказано в пресс-релизе, он действовал от имени и по поручению Министерства безопасности ЛНР.
- Как утверждается в пресс-релизе Минифина США, компания ООО «Южный проект» попала в список, так как «принадлежит или контролируется, прямо или косвенно, банком «Россия» и Ковальчуком Юрием», которые находятся под санкциями.
- Пятизвездочный отель «Mriya Resort & SPA», как указано в пресс-релизе, попал в санкционный список, так как контролирующая его компания — «Гарант-СВ» — «юридическое лицо, конечный владелец которого Сбербанк». В пресс-службе Сбербанка отказались от коментариев. Как рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный директор курорта Грант Бабасян, строительство отеля финансировалось Сбербанком и обошлось в $300 млн.
- Министерство безопасности Луганской республики попало в список, так как «сыграло решающую роль в осуществлении Россией насильственного контроля над некоторыми районами Луганска и ответственно за серьезные нарушения прав человека», в том числе практику содержания под стражей и пытки заключенных.
- ООО «УКИП» попало в список за то, что «в 2018 году правительство Крыма без согласия украинского правительства приватизировало и продало компании три гостиницы примерно за $24 млн». Речь идет о санаториях «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», тоже попавших в список.