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В МИДе заявили о нежелании тратить время на анализ новых санкций США
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В МИДе заявили о нежелании тратить время на анализ новых санкций США
Новые санкции США, 22:44
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В МИДе заявили о нежелании тратить время на анализ новых санкций США
Новые американские санкции в МИДе посчитали «бессильными по своей сути». Ранее Минфин США ввел санкции против Министерства госбезопасности ЛНР, крымских курортов и компаний
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Министерстве иностранных дел России не планируют «тратить время на анализ» новых санкций Минфина США, так как считают их «недейственными». Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

По словам Рябкова, сейчас для министерства есть более важные дела, чем анализ санкций, которыми стоит заняться. «Эти американские шаги настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути, что тратить сейчас усилия и время на их анализ было бы с нашей стороны контрпродуктивно. Со временем, наверное, мы посмотрим на детали этих решений, но сейчас есть более важные дела, которыми мы должны заниматься», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Замглавы ведомства добавил, что Москва со своей стороны подтверждает «неприятие односторонней санкционной политики США во всех ее проявлениях». Он добавил, что Россия продолжит двигаться «принципиальным курсом» на нормализацию отношений с США, а от Вашингтона в Москве ждут «отказа от попыток шантажа и нажима».

Под санкции США по Украине попали санатории в Крыму и министерство ЛНР
Политика

В четверг, 8 ноября, США расширили санкции против «российских официальных лиц и компаний, поддерживающих оккупацию Крыма и принудительный контроль Восточной Украины». В список попали три физических лица и девять организаций. В частности, санкции вводятся против Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, граждан Украины — заместителя министра госбезопасности ЛНР Александра Басова и Андрея Сушко (назван офицером ФСБ России), а также россиянина Владимира Зарицкого (бывший начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ).

Также под санкции попали три санатория в Крыму («Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор»), «Крымтеплоэлектроцентраль», «Гарант-СВ», Управляющая компания инфраструктурных проектов, «Южный проект» и курорт Mriya Resort & SPA.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минфин США , Санкции
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Под санкции США по Украине попали санатории в Крыму и министерство ЛНР Политика
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