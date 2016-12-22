Минфин США напомнил о вложениях Сбербанка в попавший под санкции курорт

Сбербанк вложил в крымский курорт, попавший под американские санкции, около $300 млн. На это обратил внимание Минфин США в сообщении, посвященном расширению санкций против России из-за Украины.
Вечером в четверг, 8 ноября, американские власти расширили санкционный список, под ограничения, в частности, попал крымский курорт Mriya Resort & SPA. Курорт вносится в санкционный список за работу в Крыму (США не признают присоединение полуострова к России) и подконтрольность компании «Гарант-СВ», которая также работает на полуострове, говорится в объяснении американского ведомства.
Mriya Resort & SPA является площадкой для проведения Ялтинского экономического форума, который Минфин США называет главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму. Сбербанк инвестировал в возведение и развитие курорта около $300 млн и через «Гарант-СВ» (полностью принадлежит банку) является его главным бенефициаром. Сумму вложений в проект ранее раскрывал генеральный директор курортного комплекса Грант Бабасян. В американском ведомстве также отметили, что Сбербанк уже находится под секторальными санкциями США Sectoral Sanctions Identifications List (SSIL), которые запрещают банку привлекать займы у американских банков и инвесторов на срок более 90 дней.
В Сбербанке отказались от комментариев.
Помимо указанного выше курорта под санкции попала и сама «Гарант-СВ», три санатория «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» — все учреждены Минимуществом Крыма, «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП) и «Южный проект» (компания связана с банком «Россия», владеет крымским заводом шампанских вин «Новый свет»). Также под санкции попало Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.
Среди физических лиц в списке оказались замглавы Министерства госбезопасности ЛНР Алексаднр Басов, Андрей Сушко (Минфин США называет его офицером ФСБ) и бывший глава ракетных войск России Владимир Зарицкий. Зарицкий, который владеет УКИП.