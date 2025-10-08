В парламенте Франции отказались рассматривать вопрос импичмента Макрону
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) не стало рассматривать вопрос об импичменте президенту Эмманюэлю Макрону, передает Le Figaro.
Резолюцию предлагала левая партия «Непокорившаяся Франция», поддержку инициативе оказали 104 депутата (всего в нижней палате 577 депутатов), но бюро Нацсобрания (высший коллегиальный орган) признало ее неприемлемой.
Предложение было выдвинуто на фоне политической нестабильности — менее чем через месяц после вступления в должность с поста премьер-министра ушел Себастьян Лекорню, пятый глава кабинета министров за два года. Он 6 октября представил своих министров, с составов правительства не согласилась левая и правая оппозиции из-за того, что многие прошлые чиновники сохранили посты.
Сейчас идут переговоры о том, кто может возглавить кабинет министров, часть партий требуют назначения премьера от левых. 8 октября вечером, по данным Le Figaro, Макрон должен выступить с заявлением — после того, как истечет срок для переговоров Лекорню с политическими силами.
После отставки Лекорню первый премьер-министр при Макроне (2017–2020) Эдуар Филипп призвал провести в стране досрочные президентские выборы после принятия бюджета на 2026 год. По его словам, ситуация, которая продолжается в стране последние полгода, не может тянуться еще 18 месяцев — то есть до выборов президента в 2027 году.
Британская газета The Times на фоне событий 6 октября назвала Макрона «хромой уткой», «ковыляющей к концу своего срока полномочий в 2027 году», не уверенной, «что доживет до этого срока». В числе возможных вариантов действий для политика издание перечислило назначение нового премьер-министра или повторное проведение парламентских выборов. Последние прошли летом 2024-го, они были досрочными и привели к тому, что правительство оказалось в полной зависимости от оппозиции.
