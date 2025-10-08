В парламенте Франции отказались рассматривать вопрос импичмента Макрону

Рассмотреть вопрос импичмента предлагали левые силы, но инициативу поддержали только около 20% депутатов. После очередной отставки премьера во Франции политический кризис, часть сил требуют назначения левого главы кабмина

Эмманюэль Макрон (Фото: Eliot Blondet / Reuters)

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) не стало рассматривать вопрос об импичменте президенту Эмманюэлю Макрону, передает Le Figaro.

Резолюцию предлагала левая партия «Непокорившаяся Франция», поддержку инициативе оказали 104 депутата (всего в нижней палате 577 депутатов), но бюро Нацсобрания (высший коллегиальный орган) признало ее неприемлемой.

Предложение было выдвинуто на фоне политической нестабильности — менее чем через месяц после вступления в должность с поста премьер-министра ушел Себастьян Лекорню, пятый глава кабинета министров за два года. Он 6 октября представил своих министров, с составов правительства не согласилась левая и правая оппозиции из-за того, что многие прошлые чиновники сохранили посты.

Сейчас идут переговоры о том, кто может возглавить кабинет министров, часть партий требуют назначения премьера от левых. 8 октября вечером, по данным Le Figaro, Макрон должен выступить с заявлением — после того, как истечет срок для переговоров Лекорню с политическими силами.

После отставки Лекорню первый премьер-министр при Макроне (2017–2020) Эдуар Филипп призвал провести в стране досрочные президентские выборы после принятия бюджета на 2026 год. По его словам, ситуация, которая продолжается в стране последние полгода, не может тянуться еще 18 месяцев — то есть до выборов президента в 2027 году.

Британская газета The Times на фоне событий 6 октября назвала Макрона «хромой уткой», «ковыляющей к концу своего срока полномочий в 2027 году», не уверенной, «что доживет до этого срока». В числе возможных вариантов действий для политика издание перечислило назначение нового премьер-министра или повторное проведение парламентских выборов. Последние прошли летом 2024-го, они были досрочными и привели к тому, что правительство оказалось в полной зависимости от оппозиции.