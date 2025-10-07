 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Нацсобрание Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит предложение о запуске процедуры по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона, сообщила в соцсети Х лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«104 парламентария уже подписали резолюцию о его отставке. Завтра в Национальной ассамблее состоится новое голосование», — сказала Пано

Лидер партии «Непокоренные» Жан-Люк Меланшон также призвал немедленно рассмотреть ходатайство об импичменте.

В Национальной ассамблее 577 депутатов. В середине сентября Пано сообщила, что более 100 из них подписали проект об импичменте Макрону. Решение, рассматривать ли предложения депутатов, принимает бюро Национальной ассамблеи — высший коллегиальный орган палаты.

8 сентября кабинет Франсуа Байру ушел в отставку. Премьер сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой для своей программы сокращения расходов и дефицита бюджета. В итоге он провалил голосование.

На следующий день Макрон выдвинул на должность нового премьера Себастьена Лекорню, который с 2022 года занимает пост министра обороны.

6 октября Лекорню подал в отставку — он пробыл в должности премьера 27 дней — через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция.

В тот день бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что выступает за проведение досрочных президентских выборов после того, как Франция примет бюджет: по его мнению, в этом отношении «Макрон должен проявить некоторую инициативу».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Франция Эмманюэль Макрон импичмент национальное собрание Жан-Люк Меланшон
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
