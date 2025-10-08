Le Figaro узнала о планах Макрона выступить с заявлением 8 октября
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября, сообщает газета Le Figaro.
Макрон, как отмечает издание, выступит, когда срок, установленный им экс-премьеру Себастьена Лекорню для переговоров «с политическими силами», истечет.
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала информацию о заявлении Макрона вопросом «российский «теневой флот» доконал?».
6 октября Лекорню подал в отставку — он пробыл в должности премьера 27 дней — через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция. Французский президент, в свою очередь, дал Лекорню 48 часов, чтобы тот провел «заключительные обсуждения с политическими силами», сообщает BFM.
На следующий день после отставки премьера, 7 октября, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано сообщила, что Бюро Нацсобрания Франции (нижняя палата парлмаента) рассмотрит предложение об отстранении Макрона. По ее словам, резолюцию об импичменте уже подписали 104 парламентария, голосование назначено на 8 октября.
