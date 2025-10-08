 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Le Figaro узнала о планах Макрона выступить с заявлением 8 октября

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября, сообщает газета Le Figaro.

Макрон, как отмечает издание, выступит, когда срок, установленный им экс-премьеру Себастьена Лекорню для переговоров «с политическими силами», истечет.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала информацию о заявлении Макрона вопросом «российский «теневой флот» доконал?».

Politico узнало о подготовке «политического некролога» для Макрона
Политика
Себастьен&nbsp;Лекорню

6 октября Лекорню подал в отставку — он пробыл в должности премьера 27 дней — через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция. Французский президент, в свою очередь, дал Лекорню 48 часов, чтобы тот провел «заключительные обсуждения с политическими силами», сообщает BFM.

На следующий день после отставки премьера, 7 октября, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано сообщила, что Бюро Нацсобрания Франции (нижняя палата парлмаента) рассмотрит предложение об отстранении Макрона. По ее словам, резолюцию об импичменте уже подписали 104 парламентария, голосование назначено на 8 октября.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Полина Дуганова
Эмманюэль Макрон Франция заявление Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
