The Times назвала Макрона «хромой уткой»

Позиции Макрона сильно ослабли после очередной отставки главы правительства, пишет The Times. По данным издания, у французского главы государства есть несколько вариантов: назначение нового премьера или выборы в парламент

Газета The Times назвала президента Франции Эмманюэля Макрона «хромой уткой», «ковыляющей к концу своего срока полномочий в 2027 году», не уверенной, «что доживет до этого срока». Об этом говорится в материале издания под заголовком «Президент Макрон — хромая утка, у которой заканчиваются варианты». Так газета оценивает ситуацию во Франции после отставки очередного премьера, Себастьена Лекорню, пробывшего на посту меньше месяца.

Выражение «хромая утку» традиционно обозначает чиновников и политиков, которые скоро покидают свой пост, из-за чего их авторитет снижается.

В тексте статьи отмечается, что теоретически Макрон сохраняет за собой обширный спектр полномочий, но на практике это «ослабленный лидер, неспособный навязать свою политику раздробленному парламенту».

По данным издания, у Макрона есть два варианта исправить ситуацию. Первый — назначить нового премьер-министра, второй — повторно провести парламентские выборы.

По данным издания, есть и третий выход — отставка самого президента. Макрон неоднократно исключал эту возможность, но все больше политиков призывают его пересмотреть решение, уточняет The Times.

«Хромой уткой» Макрона также назвало издание The Telegraph. По его данным, к тупиковой ситуации президента Франции привели провальные попытки сократить государственные расходы и реформировать пенсионную систему.

Эмманюэль Макрон в последние годы пытался снизить государственные расходы. В числе мер было проведение пенсионной реформы, принятой весной 2023 года. Она предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году и увеличение минимального страхового стажа до 43 лет к 2027-му. При этом власти пообещали повысить минимальные выплаты до €1200 для граждан с полным стажем. Реформа была представлена как необходимая мера для сокращения дефицита пенсионной системы и стабилизации бюджета. Оппозиционные партии и профсоюзы обвинили Макрона в «авторитарном» навязывании закона, утверждая, что он ударит по людям с ранним трудовым стажем и тем, кто имел перерывы в работе.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке 6 октября. Он пробыл у власти 27 дней, это стало самым коротким сроком пребывания на посту главы кабмина в стране. Лекорню сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия.

И левая, и правая оппозиции выразили недовольство новым кабинетом Лекорню: в его составе не увидели обещанного разрыва с прежней политикой — ключевые министры сохранили свои посты. Кроме того, должность министра вооруженных сил предложили бывшему министру экономики из лагеря макронистов Брюно Ле Мэру. Неформальный лидер ультраправого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен назвала его «человеком, который довел Францию до банкротства». Генеральный секретарь Социалистической партии Пьер Жуве, представляющей левый альянс «Новый народный фронт» (NFP), заявил, что они намерены вынести вотум недоверия правительству, поскольку «ничего не изменилось».

Макрон в июле 2024 года распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. Голосование, проходившее в два тура — 30 июня и 7 июля, завершилось неудачей для президентского лагеря: победу одержал левый альянс «Новый народный фронт». Ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) заняла третье место, но заметно укрепила позиции, получив 124 депутатских мандата. Центристско-реформистская коалиция, поддерживающая Макрона, сохранила около 200 мест, тогда как блок NFP получил 192, что сделало правительство фактически зависимым от оппозиции.