Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера

Франция лишилась пятого премьера за два года. Представивший накануне кабинет Себастьян Лекорню подал в отставку. Насколько вероятен сценарий досрочных выборов, разбирался РБК

Себастьян Лекорню (Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС)

Почему Лекорню ушел в отставку

Утром 6 октября премьер Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке — всего через несколько часов после того, как представил свой кабинет. Таким образом, Франция лишилась пятого за два года премьера (экс-министр обороны продержался на этом посту меньше месяца). Выступая в Матиньонском дворце, Лекорню отметил, что пытался «разработать «дорожную карту» совместно с другими политическими силами страны, чтобы восстановить работу правительства. Однако, по его словам, нынешняя ситуация привела к «пробуждению некоторых партийных аппетитов», отчасти связанных с президентскими выборами, назначенными на 2027 год.

Левая и правая оппозиции выразили недовольство составом правительства Лекорню, поскольку оно не отразило обещанного им разрыва с прежней политикой — ключевые министры сохранили свои посты. Кроме того, возглавить Министерство вооруженных сил было предложено бывшему министру экономики из макронистского лагеря Брюно Ле Мэру. Неформальный лидер ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен назвала его «человеком, который довел Францию до банкротства». Пьер Жуве, генеральный секретарь Социалистической партии (входит в левый альянс «Новый народный фронт», NFP) предупредил, что они вынесут вотум недоверия правительству, поскольку «ничего не изменилось».

Отставку Лекорню французские СМИ уже назвали «ударом грома» — впервые премьер сложил свои полномочия всего за несколько часов до первого совета министров в Елисейском и за сутки до своей большой политической речи в Национальной Ассамблее. В то же время экс-министр обороны отчасти избежал участи своих предшественников, которым в доверии отказывал парламент. Франсуа Байру (занимал пост премьера 13 декабря 2024-го — 9 сентября 2025-го) и Мишель Барнье (5 сентября — 13 декабря 2024-го) были свергнуты оппозицией на фоне разногласий по проекту бюджета. Оба политика предлагали серьезный план экономии, поскольку страна переживает затяжной кризис.

Дефицит бюджета Франции в прошлом году достиг 5,8% ВПП, что намного выше официального целевого показателя ЕС в 3%. Кроме того, в конце первого квартала 2025 года государственный долг страны составил €3,346 трлн, или 114% ВВП.

Ситуация, при которой правительство оказалось в полной зависимости от оппозиции, возникла после того, как президент Эмманюэль Макрон в июле 2024 года распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. Проходившие в два тура (30 июня и 7 июля 2024 года) выборы обернулись для союзников Макрона поражением — первым пришел левый «Новый народный фронт» (NFP). И хотя ультраправая RN по итогам обоих туров финишировала только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте — до 124 мест. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая Макрона, располагает примерно 200 мандатами, блок NFP — 192.

Лекорню, в свою очередь, пытался договориться с оппозицией, чтобы как можно скорее согласовать бюджет (в качестве дедлайна он называл конец декабря). Прежде чем объявить состав правительства, он проводил несколько раундов консультаций как с умеренными представителями левого альянса, так и с RN. 3 октября он вовсе предложил парламенту заключить сделку о ненападении. В обмен на готовность оппозиции поддержать проект бюджета Лекорню пообещал не применять ст. 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы и бюджет в обход парламентариев (к этому прибегал Барнье, за что и был свергнут оппозицией). Однако объявленный Лекорню состав кабмина окончательно исключил возможность договориться как с левыми, так и ультраправыми.

Глава RN Джордан Барделла уже призвал к проведению досрочных выборов. «Вернуть стабильность не удастся без возвращения на избирательные участки и без роспуска Национального собрания», — заявил он в эфире BFM-TV сразу после отставки Лекорню. Эту идею изначально продвигали и радикально левые в лице партии «Непокоренная Франция» (LFI, также входит в альянс левых сил). Причем их лидер Жан-Люк Меланшон призвал также к «немедленному» рассмотрению предложения об импичменте президента Макрона после объявления об отставке Лекорню. Вместе с тем Меланшон предложил другим партиям из левого альянса встретиться позднее в этот день, чтобы обсудить «все возможности, которые открывает эта ситуация». «Зеленые» (также входят в NFP) объявили о проведении чрезвычайного политического совета.

Как ситуация может развиваться дальше

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отмечает, что отставка Лекорню достаточно предсказуема, поскольку расстановка сил в парламенте с 2024 года остается прежней. «Когда правящие силы находятся в меньшинстве, то сформировать правительство, которое будет располагать поддержкой парламентского большинства, крайне сложно. Так что кабинет Лекорню не сегодня, так завтра получил бы вотум недоверия в парламенте. Проблема остается прежней», — заявил РБК эксперт.

По его словам, пока рано судить, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, навряд ли до конца этого года Франция получит новый бюджет, и потому будет принят технический план по стандартам прошлого года. «Деньги никуда не денутся, министры продолжат исполнять свои обязанности. Однако с точки зрения оценки политической ситуации, конечно, это очень явный маркер кризиса. Выходов из этой ситуации несколько», — продолжает Тимофеев. По его оценкам, самый маловероятный исход — это отставка Макрона, поскольку это далеко не первый кризис, который он переживает во власти. «Досрочные выборы в парламент — куда более вероятный вариант, чтобы попробовать изменить общую композицию в парламенте. Однако есть вероятность, что ситуация для макронистов по результатам этого голосования только ухудшится, поскольку опросы показывают лидерство ультраправых», — замечает эксперт.

Скорее всего, по мнению Тимофеева, Макрон будет пытаться назначить нового премьера, который также начнет с консультаций с оппозицией по поводу состава нового правительства. «При этом президент будет поставлен в сложную ситуацию. С одной стороны, будет правильно выбрать кандидатуру, близкую к левым, которые одержали победу на прошлогодних выборах. С другой стороны, их подход к экономике прямо противоречит его убеждениям. У Макрона неолиберальный подход, который заключается в том, что нужно сокращать расходы бюджета и снижать налоги для бизнеса. Левые же смотрят на ситуацию с позиции защиты социальных выплат — пособий и пенсий. Так что если Макрон назначит кого-то из них, то обречет себя на положение хромой утки», — заключает эксперт.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев отмечает, что политический кризис во Франции дополнительно усугубился, поскольку стало очевидно, что тактика Макрона тянуть время не дает плодов. «Каждое новое правительство ходит по лезвию ножа, сталкивается с перспективой вотума недоверия. Попытки промакроновских сил балансировать между умеренно правой и умеренно левой оппозицией своих результатов не приносят. В этих условиях вероятность досрочных выборов увеличивается», — говорит эксперт.

По его словам, Макрон до последнего оттягивает эту перспективу, поскольку осознает, что лояльные ему центрические силы, скорее всего, соберут очень небольшое количество голосов. «Однако если президент вновь попытается назначить на пост главы правительства представителя лояльных ему политических сил, риск очередного вотума недоверия крайне высок. Так что реально разблокировать эту ситуацию может только роспуск Национального собрания», — отмечает эксперт. По его словам, затяжной политический кризис не только приводит к росту социальной неопределенности внутри страны и углублению экономических проблем, но и ослабляет позиции Франции на международной арене. «Пятая республика начинает вновь ассоциироваться с политической нестабильностью, а не с каким-то уверенным лидерством на европейском уровне, которое пытался показать Макрон все предыдущие годы у власти», — заключает Чихачев.