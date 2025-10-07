Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Эдуар Филипп призвал провести во Франции досрочные президентские выборы. С 2017 по 2020 год он возглавлял правительство при Макроне. По словам Филиппа, нельзя позволить, чтобы ситуация «тянулась» еще 18 месяцев

Эдуар Филипп (Фото: Federico Pestellini / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Первый премьер-министр президента Франции Эмманюэля Макрона Эдуар Филипп, возглавлявший французское правительство с 2017 по 2020 год, призвал провести в стране досрочные президентские выборы после принятия бюджета на 2026 год. Об этом сообщает издание Euracriv.

«Мы не можем позволить, чтобы то, что мы переживаем последние шесть месяцев, тянулось еще 18, — это слишком долго и это вредит Франции», — заявил он.

6 октября Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Себастьена Лекорню. После переизбрания Макрона в 2022 году Лекорню стал уже пятым главой французского правительства.

Себастьен Лекорню подал в отставку после того, как оппозиция отказалась поддержать новые кандидатуры в кабинет министров. Его пребывание на посту премьер-министра составило 27 дней, что стало рекордно коротким сроком в истории французского правительства.

Франция оказалась в состоянии политического кризиса, после того как Макрон в июле 2024 года распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. Голосование, проходившее в два тура — 30 июня и 7 июля, завершилось неудачей для президентского лагеря: победу одержал левый альянс «Новый народный фронт». Ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) заняла третье место, но заметно укрепила позиции, получив 124 депутатских мандата. Центристско-реформистская коалиция, поддерживающая Макрона, сохранила около 200 мест, тогда как блок NFP получил 192, что сделало правительство фактически зависимым от оппозиции.

В январе опрос Ifop для Le Journal du Dimanche показал, что рейтинг Эмманюэля Макрона снизился до 21%, обновив очередной антирекорд. Меньшие показатели зафиксированы только у Франсуа Олланда — 13%. При этом исследование подчеркнуло резкое падение поддержки Макрона среди пенсионеров и старшего поколения, которые традиционно составляли значительную часть его электората.

Второй президентский срок Макрона завершается 13 мая 2027 года. Согласно Конституции, выборы нового главы государства должны состояться за 20–35 дней до окончания срока, то есть в период с 8 по 23 апреля 2027 года.