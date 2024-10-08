Лукашенко ответил «вяканью» об атаке с Украины словами о серьезных людях

Лукашенко не считает серьезными слова украинского депутата, призвавшего атаковать Белоруссию. По его мнению, Украина в таком не заинтересована

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Предложение атаковать Белоруссию с территории Украины озвучили люди, которые ни за что не отвечают и не принимают решений, и их слова не вызывают тревоги, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Репортер Павел Зарубин напомнил ему о словах депутата Верховной рады Украины Олега Дунды, который призвал «перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь» и выразил уверенность в быстром поражении белорусской армии. Лукашенко сначала ответил так: «Ну пусть попробуют. Мы их ждем».

«Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это [была бы] головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении, — сказал затем президент Белоруссии. — Влезть в Беларусь вот таким образом, 1,5 тыс. км граница, украинцам это точно не нужно».

Зеленский неоднократно заявлял о нежелании войны с Белоруссией. «Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. И это главный сигнал от всего украинского народа. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость», — сказал он в январе 2023 года.

Лукашенко последние несколько лет утверждал о наличии угрозы со стороны ВСУ. В марте 2022 года он, стоя перед картой, рассказал: «Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до [российской военной] операции не был нанесен превентивный удар по позициям [Украины] — четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, — они бы атаковали наши войска Белоруссии и России». Спустя два года он призвал готовиться к войне «ментально и стратегически», поскольку она Минску не нужна.

В августе этого года белорусский президент заявил, что нынешний вооруженный конфликт не нужен как народу Украины, так и Белоруссии с Россией. А осенью он предложил украинским властям опираться в восстановлении страны на белорусов. Он также призвал не фиксировать внимание на сложном историческом прошлом украинского и белорусского народов: «Что, мы будем тем временем жить всю жизнь, до смерти?»