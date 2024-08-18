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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил, что Украина «уже денацифицирована»

Сюжет
Военная операция на Украине
На территории Украины «нету этих нациков», они уже не в тренде, сказал Лукашенко и призвал к прекращению боев. Полгода назад Путин назвал стремление к «денацификации» актуальной темой. Киев отказывается обсуждать этот вопрос
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Украина уже прошла этап «денацификации», следует начать переговоры и завершить конфликт, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», его слова приводит БелТА.

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал политик.

Конфликт России и Украины он назвал «драчкой» и обосновал необходимость переговоров возможностью избежать эскалации: «По периметру Беларуси и России уже понажимали «красные эти кнопки». Осталось только «самую красную» нажать». В продолжении боев, уверен Лукашенко, заинтересованы только западные страны, а «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам [нынешняя ситуация] не нужна».

«Денацификация» была упомянута президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года в качестве одной из главных причин начала военной операции на Украине. Спустя два года, в феврале 2024-го, он рассказал, что пока Россия этой цели не достигла. Путин признавался, что ожидал большего понимания этого термина: «Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: «А что такое денацификация?» Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма». «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей», — прояснял смысл стремления России к «денацификации» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Украины отвергают претензии России по поводу нацизма. «Денацификация и демилитаризация — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша [переговорная] группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятные абсолютно вещи», — сказал Зеленский в марте 2022 года.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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