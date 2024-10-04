Лукашенко предложил Украине восстановить страну с помощью белорусов

Киев должен понять, что восстановление Украины необходимо начать «с помощью близких им людей, прежде всего белорусов», подчеркнул Лукашенко. Он также напомнил о сложных отношениях народов в XX веке и призвал не жить тем временем

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Руководство Украины рассчитывает на помощь США в восстановлении страны после завершения конфликта с Россией, но американская сторона будет сосредоточена на внутренних делах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не приезжает в Минск или Москву для обсуждения мира, а летит в США для решения любых вопросов. «Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут «заможнымi» (богатыми. — РБК), крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?» — ожидает политик.

Лукашенко призвал украинские власти «взять голову в руки» и осознать перспективу восстановления государства «с помощью близких им людей, прежде всего белорусов».

В своей речи он вспомнил о сложном прошлом между украинским и белорусским народами в годы Второй мировой войны, но не увидел нужды фиксировать на этом внимание: «Что, мы будем тем временем жить всю жизнь, до смерти?» Белорусский президент пообещал помочь украинцам, если Польша «влезет в Украину и попытается запад оттяпать».

Восстановление Украины обойдется в $411 млрд, оценили Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк, ООН и власти страны зимой, по итогам двух лет полномасштабного конфликта. По оценке совместной комиссии, больше всего инвестиций потребуют транспорт (22%), жилье (17%), энергетика (11%).

Еврокомиссия в конце июля объявила, что Киеву выделят €1,5 млрд помощи за счет замороженных активов России. 90% средств пойдет на закупку «приоритетного военного оборудования», то есть средств ПВО и артиллерийских боеприпасов, остальное — на восстановление Украины. Российские власти называют воровством любое использование заблокированных активов ЦБ и предупредили о судебных исках.