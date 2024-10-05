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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны заявили о невозможности эвакуации более 100 жителей Угледара

Минобороны: более 100 жителей Угледара пока нет возможности эвакуировать
Сюжет
Военная операция на Украине

В Угледаре в ДНР находятся более ста мирных жителей, их эвакуация пока невозможна, сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — приводит агентство сообщение ведомства.

Российское Минобороны сообщило о взятии города под контроль 3 октября. Глава ДНР Денис Пушилин указывал, что в Угледаре находятся около 115 мирных жителей.

Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»
Политика
Фото:Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте отмечал, что отступление украинской армии из Угледара было правильным решением, которое позволило сохранить жизни военнослужащих. «Нужно беречь их (украинских военных) жизнь, потому что они важнее любых застроек», — говорил он.

Угледар находится в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР с Запорожской областью. Город ценен для логистики и отличается стратегическим расположением.

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Минобороны ДНР Угледар эвакуация
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