Российский генерал заявил о завершении зачистки Угледара
В Угледаре, который с 3 октября находится под российским контролем, завершена зачистка, заявил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, передает «РИА Новости».
«Противник оборудовал многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке. Есть подземные коммуникации. Все приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — сказал Греков.
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