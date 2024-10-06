Российский генерал заявил о завершении зачистки Угледара

Вид на Угледар (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

В Угледаре, который с 3 октября находится под российским контролем, завершена зачистка, заявил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, передает «РИА Новости».

«Противник оборудовал многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке. Есть подземные коммуникации. Все приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — сказал Греков.

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