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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о продвижении войск северо-западнее Угледара

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Военная операция на Украине

Подразделения группировки российских войск «Восток» продвинулись северо-западнее Угледара и в районе села Веселое, приближаясь к Богоявленке в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки войск «Восток», принимавшие участие в освобождении Угледара, также помогают местным жителям — передают лекарства, продукты, предметы первой необходимости и предлагают провести эвакуацию. В городе осталось более ста местных жителей.

Кроме того, военнослужащие уничтожают огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Угледара, отметили в Минобороны.

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Угледар с 3 октября находится под российским контролем. О завершении зачистки города заявил 6 октября замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

Угледар расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области. Город находится на возвышенности неподалеку от реки Кашлагач, рядом с ним развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое положение делает его важным пунктом для логистики войск.

Минобороны сообщало, что российские военные при взятии Угледара получили оружие и боеприпасы украинских сил. Среди трофеев оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое и другое вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский называл отступление ВСУ из Угледара правильным решением, которое позволило сохранить жизни военнослужащих, «потому что они важнее любых застроек».

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