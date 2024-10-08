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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии еще 45 человек заподозрили в заговоре по свержению Лукашенко

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Протесты в Белоруссии
До 12 лет грозит двум десяткам белорусов, которых Минск счел причастными к деятельности Тихановской. Также фигурантами уголовных дел стали 23 участника уличных протестов за границей
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела против еще 45 человек, подозреваемых в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования либо участии в нем, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство называет деятельность фигурантов «активной имитацией деятельности экстремистских формирований» для получения зарубежного финансирования. «В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа 2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — сказано в сообщении.

СК Белоруссии доложил об идентификации 22 человек, которые присоединись к лидеру белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Им грозит от восьми до 12 лет заключения по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК Белоруссии).

Еще 23 человек — участники уличных демонстраций в разных странах, проведенных организациями «Народные посольства» и «Беларусы зарубежья» (Минск считает их экстремистскими), их подозревают по статье о вхождении в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (ч. 3 ст. 361-1 УК Белоруссии). По ней грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

«Народные посольства» создала белорусская оппозиция после выборов президента республики в 2020 году. По официальным данным, победил действовавший президент Александр Лукашенко с результатом 80,1%, оппозиционеры назвали победительницей своего кандидата Светлану Тихановскую. Многотысячные акции протеста перерастали в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли.

В декларации о создании «посольств» говорилось о непризнании Лукашенко легитимным президентом, осуждались репрессии, выдвигались требования об освобождении политзаключенных и новых выборах главы государства. Минск проводить перевыборы отказался.

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Акции неповиновения распространились и на промышленный сектор республики, в них приняли участие сотрудники около 30 крупных компаний, чья общая выручка составляет 27% ВВП всего государства. В их числе государственные компании: один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», БелАЗ и Минский тракторный завод.

Реакцией белорусского правительства стали массовые репрессии, говорилось в докладе Верховного комиссариата ООН по правам человека: «Протестующих избивали до тех пор, пока они не теряли сознание. При этом против демонстрантов применялись светошумовые гранаты и стальные пули с резиновым покрытием, что привело к множеству тяжелых травм». К 2024 году «кампания насилия и репрессий» не прекратилась, отмечали в ООН.

Лукашенко говорил в августе 2020-го, что выборы прошли «как праздник», но были те, кто хотел их испортить, в том числе иностранные государства. Политик занимает пост главы государства 30 лет — с 1994 года. Нынешний, шестой президентский срок заканчивается в 2025 году. Он планирует идти на седьмой срок.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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