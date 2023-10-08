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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле на два дня отменили занятия в учебных заведениях из-за войны

В Израиле на два дня отменили занятия в учебных заведениях из-за войны с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Все учебные заведения в ближайшие два дня будут закрыты, сообщило Минобразования Израиля. Страна подвергается массированным атакам со стороны ХАМАС и в ответ ведет обстрелы сектора Газа
Фото: Peter Kneffel / Global Look Press
Фото: Peter Kneffel / Global Look Press

В Израиле 9 и 10 октября не будут проводить занятия в учебных заведениях, объявил министр образования Йоав Киш, передает Haaretz.

«В свете масштабов катастрофы и сложностей с обеспечением безопасности в ближайшие два дня во всех учебных заведениях по всей стране, включая специальные учебные заведения, не будут проводиться занятия и образовательные мероприятия», — сказал он.

Полномасштабные боевые действия между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС начались утром 7 октября. Стороны ведут массированные обстрелы. Израиль официально назвал ситуацию войной. ХАМАС, в свою очередь, объявил против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы».

По последним данным, жертвами боевых действий среди израильтян стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; в секторе Газа — более 300 погибших и тоже около 2 тыс. пострадавших.

Силы ХАМАС частично перешли на территорию южного Израиля, боевики захватили заложников. В этом районе объявлена эвакуация. Также эвакуируют жителей сектора Газа.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

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Haaretz сообщает, что недалеко от границы с Ливаном (там действует исламистское движение «Хезболла») сработала система ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла о готовности к тому, что «волна насилия» из сектора Газа может распространиться на Западный берег реки Иордан (территория частично признанной Палестины) или северную границу Израиля с Ливаном.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС Палестина
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