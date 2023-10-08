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Политика ,  
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Армия выразила надежду до рассвета восстановить суверенитет Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассчитывает до рассвета восстановить порядок в стране. Об этом CNN сказал представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус.

«Надеемся, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но этого еще не произошло. И это будет нашим приоритетом номер один», — отметил он.

Потом, пояснил представитель армии, Израиль закроет границу и «позаботится о том, чтобы не проникли другие террористы». После этого военные сконцентрируются на нанесении ударов по ХАМАСУ «такой силы, как никогда раньше».

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