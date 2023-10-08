Армия Израиля объявила о создании закрытой военной зоны в районе Газы

ЦАХАЛ заявил, что вход в эту зону запрещен. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ночью сообщил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и начале наступления на Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа.

«После оценки ситуации на всей территории ответственности Дивизии Газы объявлена закрытая военная зона», — говорится в сообщении ЦАХАЛа в телеграм-канале.

Там подчеркнули, что вход в эту зону запрещен.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ввел «особое положение» на всей территории страны. Ранее оно действовало в центральной части и на юге страны в радиусе 80 км от Газы. Такой режим позволяет ЦАХАЛу «ограничивать собрания и закрывать районы», писала The Times of Israel.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ночью сообщил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части сил группировки. По его словам, страна начала наступление на Газу, которое будет продолжаться «без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты». Накануне вечером он призвал жителей немедленно уехать из Газы, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой». Позднее представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи обратился к жителям сектора Газа на арабском языке с призывом искать убежища, писала The Times of Israel.

7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Израильская армия в ответ на атаку начала операцию «Железные мечи». Военные стали наносить удары по целям группировки в Газе. Вечером ЦАХАЛ сообщил, что вновь взял под контроль большинство населенных пунктов на границе, куда утром вторглись отряды ХАМАСа. Военные также отчитывались об уничтожении сотен боевиков на юге страны.