По Крымскому мосту прошел первый после взрыва поезд

Фото: crimea_rw / Telegram

По Крымскому мосту в тестовом режиме прошел первый после взрыва поезд, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

«После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами», — говорится в сообщении.

Движение поездов после первого прохода по железнодорожному полотну разрешено, заявили в Минтрансе России.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел утром 8 октября, что привело к гибели трех человек, возгоранию ж/д-цистерн с топливом и обрушению двух автомобильных пролетов. Расследованием занялся СК.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в произошедшем «украинских вандалов». Ответственность за взрыв на себя никто не взял, однако советник глава офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter: «Крым. Мост. Начало». В МИД России реакцию украинских властей назвали свидетельствующей о их «террористической сущности».

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей и автобусов, но с их досмотром, а ж/д-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что из Крыма отправились первые поезда, в том числе из Симферополя и Севастополя в Москву и Петербург, который пройдут по мосту.