Минтранс сорвал срок контракта на безопасность подхода к Крымскому мосту

Единственным полностью завершенным этапом контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста пока является строительство досмотрового комплекса со стороны Краснодарского края (на 39-м км автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керченский пролив). Но здесь в декабре 2018 года Упрдор «Черноморье» выставило УВО Минтранса неустойку в размере 4,77 млн руб. (при общем объеме контракта в 636,4 млн руб.). РБК направил запрос в Упрдор «Черноморье» с просьбой объяснить причину для этого штрафа.
Представители Службы автомобильных дорог Крыма и УВО Минтранса не ответили на запросы РБК.
Кто отвечает за безопасность Крымского моста
Правительство назначило структуру Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив в начале 2017 года. УВО обязано выполнить инженерные изыскания, спроектировать и построить объекты транспортной безопасности моста и подходов к нему, а также оснастить их инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы.
Заказчиками работ по обеспечению транспортной безопасности моста и сопутствующих участков выступали Служба автомобильных дорог Крыма, структуры Росавтодора (Упрдор «Черноморье» и Упрдор «Тамань») и Росжелдор. Общая стоимость подрядов — 12 млрд руб. Генподрядчиком строительства моста выступает «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.
УВО Минтранса занимается охраной объектов, находящихся в сфере ведения министерства. Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов считает, что других организаций, способных обеспечить транспортную безопасность проекта такого уровня, как Крымский мост, в России нет. Поэтому структура Минтранса и была назначена единственным исполнителем, замечает он.
Перенос срока завершения строительства досмотрового пункта не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной части Крымского моста, заявил РБК представитель Минтранса 5 марта. В министерстве уточнили, что безопасность обеспечена по действующей с мая 2018 года схеме. На таманском и керченском подходах к мосту работают пункты досмотра.
Ранее в Минтрансе говорили, что на подходах к мосту со стороны Керчи досмотр транспорта производится по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного комплекса — УВО Минтранса должно было закупить мобильные досмотрово-инспекционные комплексы.
Запуск движения для разных видов транспорта по автомобильной части моста проходил поэтапно: с 16 мая 2018 года — для легкового транспорта и пассажирских автобусов, с 1 октября — для грузовиков, а «следующим этапом поедет автотранспорт с опасными грузами», напомнил представитель министерства.
Из-за отсутствия стационарных комплексов досмотра в Керчи по Крымскому мосту нельзя, в частности, провозить нефтепродукты, говорил РБК владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — подтверждал аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков. Поэтому поставщики пользуются паромной переправой по морю, как и до введения в строй Крымского моста.
Из-за логистики цены на бензин на полуострове выше, чем в соседних регионах России. По итогам января 2019 года цены на полуострове были на 13% выше, чем среднероссийские, следует из данных Росстата. Средняя розничная цена бензина по России составляла 44,16 руб. за литр, дизельного топлива — 47,15 руб. за литр, а в Крыму — 49,84 и 50,76 руб. за литр соответственно.