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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Минтранс сорвал срок контракта на безопасность подхода к Крымскому мосту
Структура Минтранса не успела подготовить к запуску досмотровый комплекс по контракту на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту. Из-за этого возникают сложности с поставкой бензина по мосту в Крым
Строительство автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Штрафной долгострой

Управление ведомственной охраны Минтранса не успело исполнить требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Этот этап работ предполагал строительство и подготовку к запуску стационарного досмотрового комплекса на территории Крыма. Общая сумма контракта составляет 1,78 млрд руб., из которых уже оплачено 1,29 млрд руб. По его условиям срок завершения работ по подготовке к запуску досмотрового комплекса истек 15 декабря 2018 года.

В конце декабря из-за невыполнения обязательств Служба автомобильных дорог Крыма — заказчик этой части работ по обеспечению безопасности моста — оштрафовала УВО Минтранса на 3,7 млн руб., следует из материалов сайта госзакупок.

Это не первый случай сдвига сроков по обеспечению транспортной безопасности автодорожной части моста (подходов к нему со стороны Крыма и Краснодарского края, а также самого сооружения). Предполагалось, что все объекты должны были сдать 30 апреля 2018 года, потом сроки дважды переносили — на 30 сентября 2018 года и 1 декабря 2019 года. В апреле 2018 года Упрдор «Тамань» (госзаказчик строительства моста) оштрафовал УВО Минтранса на 22,6 млн руб. А в мае 2018 года был отправлен в отставку глава УВО Игорь Шерстников.

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Новый глава Минтранса уволил куратора безопасности Крымского моста

Единственным полностью завершенным этапом контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста пока является строительство досмотрового комплекса со стороны Краснодарского края (на 39-м км автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керченский пролив). Но здесь в декабре 2018 года ​Упрдор «Черноморье» выставило УВО Минтранса неустойку в размере 4,77 млн руб. (при общем объеме контракта в 636,4 млн руб.). РБК направил запрос в Упрдор «Черноморье» с просьбой объяснить причину для этого штрафа.

Представители Службы автомобильных дорог Крыма и УВО Минтранса не ответили на запросы РБК.

Кто отвечает за безопасность Крымского моста

Правительство назначило структуру Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив в начале 2017 года. УВО обязано выполнить инженерные изыскания, спроектировать и построить объекты транспортной безопасности моста и подходов к нему, а также оснастить их инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы.

Заказчиками работ по обеспечению транспортной безопасности моста и сопутствующих участков выступали Служба автомобильных дорог Крыма, структуры Росавтодора (Упрдор «Черноморье» и Упрдор «Тамань») и Росжелдор. Общая стоимость подрядов — 12 млрд руб. Генподрядчиком строительства моста выступает «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.

УВО Минтранса занимается охраной объектов, находящихся в сфере ведения министерства. Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр»​ Алексей Ефанов считает, что других организаций, способных обеспечить транспортную безопасность проекта такого уровня, как Крымский мост, в России нет. Поэтому структура Минтранса и была назначена единственным исполнителем, замечает он.

Временная схема

Перенос срока завершения строительства досмотрового пункта не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной части Крымского моста, заявил РБК представитель Минтранса 5 марта. В министерстве уточнили, что безопасность обеспечена по действующей с мая 2018 года схеме. На таманском и керченском подходах к мосту работают пункты досмотра.

Ранее в Минтрансе говорили, что на подходах к мосту со стороны Керчи досмотр транспорта производится по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного комплекса — УВО Минтранса должно было закупить мобильные досмотрово-инспекционные комплексы.

Запуск движения для разных видов транспорта по автомобильной части моста проходил поэтапно: с 16 мая 2018 года — для легкового транспорта и пассажирских автобусов, с 1 октября — для грузовиков, а «следующим этапом поедет автотранспорт с опасными грузами», напомнил представитель министерства.

Фотогалерея 
Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж

Из-за отсутствия стационарных комплексов досмотра в Керчи по Крымскому мосту нельзя, в частности, провозить нефтепродукты, говорил РБК владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — подтверждал аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков. Поэтому поставщики пользуются паромной переправой по морю, как и до введения в строй Крымского моста.

Из-за логистики цены на бензин на полуострове выше, чем в соседних регионах России. По итогам января 2019 года цены на полуострове были на 13% выше, чем среднероссийские, следует из данных Росстата. Средняя розничная цена бензина по России составляла 44,16 руб. за литр, дизельного топлива — 47,15 руб. за литр, а в Крыму — 49,84 и 50,76 руб. за литр соответственно.

Автор: Галина Казакулова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Крымский мост
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