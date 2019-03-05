Минтранс сорвал срок контракта на безопасность подхода к Крымскому мосту

Структура Минтранса не успела подготовить к запуску досмотровый комплекс по контракту на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту. Из-за этого возникают сложности с поставкой бензина по мосту в Крым

Строительство автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Штрафной долгострой

Управление ведомственной охраны Минтранса не успело исполнить требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Этот этап работ предполагал строительство и подготовку к запуску стационарного досмотрового комплекса на территории Крыма. Общая сумма контракта составляет 1,78 млрд руб., из которых уже оплачено 1,29 млрд руб. По его условиям срок завершения работ по подготовке к запуску досмотрового комплекса истек 15 декабря 2018 года.

В конце декабря из-за невыполнения обязательств Служба автомобильных дорог Крыма — заказчик этой части работ по обеспечению безопасности моста — оштрафовала УВО Минтранса на 3,7 млн руб., следует из материалов сайта госзакупок.