Захарова: поступающие от США сигналы противоречивы, они воинственны и намекают на диалог

Захарова заявила о «воинственных и намекающих на диалог» сигналах от США

По мнению Захаровой, заявления представителей властей США о готовности к диалогу с Россией отличаются от действий Вашингтона: Соединенные Штаты поставляют Украине оружие и «все глубже втягиваются в поддержку своих клиентов»

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

От США на фоне продолжения боевых действий на Украине поступают противоречивые сигналы, которые одновременно сочетают в себе «провокационную воинственность» и «сумбурные намеки» на возможность диалога Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам представителя МИДа, действия США и их союзников «кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», например, заявлению госсекретаря Энтони Блинкена о готовности урегулировать конфликт дипломатическим путем.

«Наращиваются поставки вооружений режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, непосредственно «на земле» растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве», — заявила Захарова.

Она также упомянула «безумные призывы» Зеленского «нанести по России превентивный ядерный удар». При этом украинский лидер ранее пояснял, что, говоря о необходимости «превентивного удара», он имел в виду не военные меры, а санкции; его превратно поняли из-за ошибки перевода.

Отношения России и США начали ухудшаться еще до военной операции на Украине. По мере продолжения боевых действий, введения санкций против Москвы и поставках американского оружия Киеву они опустились до «нулевой точки», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков, отмечая, что диалог между двумя государствами отсутствует как таковой.

Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают взаимодействовать по разным линиям, и Россия призывает США «перестать накачивать обстановку» и не приближать ее к «опасной черте». Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также сообщал, что американские чиновники продолжают общаться с российскими коллегами по приватной линии.