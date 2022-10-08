Эксперты оценят состояние автодорожного полотна на Крымском мосту

Специалисты оценивают состояние автомобильной части Крымского моста после взрыва. Об этом сообщили в упрдор «Тамань» агентству «Интерфакс».

«Эксперты на месте оценивают состояние автодорожного полотна», — сообщили в управлении.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено утром 8 октября, сообщали местные власти. Оно было закрыто после пожара железнодорожной цистерны. Пожар начался с цистерны, которая была в хвосте грузового поезда.

Позже национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Вслед за этим загорелись семь топливных цистерн поезда, который ехал в направлении Крыма.