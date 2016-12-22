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В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400
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В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400
Политика, 04:59
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В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400
Стремясь приобрести оружие у России, Индия ведет независимую политику, заявил начальник индийского генштаба. Вопреки санкциям США Нью-Дели ранее решил купить у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400
Бипин Рават (Фото: STR / AP)

Индия ведет независимую политику и, несмотря на опасения по поводу санкций США из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, также стремится закупить у Москвы некоторые модели вертолетов Камова и другие системы вооружения. Об этом, как передает газета The New Indian Express, по окончанию шестидневного визита в Россию заявил начальник генерального штаба индийской армии генерал-лейтенант Бипин Рават.

Россияне, по его мнению, очень заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать с индийской армией и ее силами обороны. «Потому что они [российские власти] понимают: у нас сильная армия, возможности которой базируются на нашем стратегическом мыслительном процессе», — отметил Рават, заметив также, что индийские военные «способны постоять за то, что для них важно».

В ходе своего выступления генерал-лейтенант напомнил вопрос, который ему в ходе визита в Россию задал некий российский военно-морской офицер. Он, по словам Равата, сказал, что Нью-Дели, похоже, смотрит на запад, на Америку, которая ввела санкции против России и угрожает также наложить ограничения на российско-индийские сделки. «Да, мы принимаем во внимание, что в отношении нас могут быть введены санкции, но мы ведем независимую политику», — отреагировал на это глава индийского генштаба.

Он также попытался смягчить возможную озабоченность России из-за растущих связей Индии и США. «Вы [российские власти] можете быть уверены, [что] в то время как мы можем заключать с Америкой контракты на ​​получение некоторых технологий, мы все же ведем независимую политику», — заверил Равата. «Вы спрашиваете о санкциях, [но] президент [России] Владимир Путин и [премьер-министр Индии] Нарендра Моди на этом этапе подписали договор о покупке системы вооружения С-400, несмотря на то, что в будущем мы можем столкнуться с вызовами со стороны США», — заключил индийский генерал-лейтенант.​

Россия заключила контракт о продаже Индии ЗРК С-400
Политика

Многомиллиардный контракт на поставку систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» Россия и Индия заключили 5 октября. Сумма сделки, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, составила более $5 млрд.

Поставку нескольких комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400, как говорили источники РБК в Минобороны, Индия согласовала с Россией еще в мае.​ В США, реагируя на это, заявили, что не исключают возможности введения против Нью-Дели санкций за покупку у России оружия. Российская госкомпания по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения «Рособоронэкспорт» находится под различными санкциями США. В частности, она внесена в санкционный список закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который позволяет вводить вторичные санкции против контрагентов. 20 сентября в администрации американского президента подтвердили намерение и дальше вводить санкции против покупателей С-400.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Индия , Санкции , Вашингтон , С-400
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