 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 

В МИДе пообещали США «чувствительный» ответ на санкции против СМИ

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
ВЭФ
Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Ответы Москвы на санкции Вашингтона против российских журналистов будут «чувствительными», заявила представитель МИДа Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам дипломата, американские власти опубликовали не все принятые против российских СМИ ограничения. Захарова назвала эту ситуацию «мухлежом».

«Часть списков так и не была процитирована. <...> Видимо, потому что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить «ответку». А «ответка», как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной. На запрет трех наших изданий мы запретили 80 с лишним», — сказала представитель МИДа.

Песков заявил, что Москва ответит на санкции против «России сегодня»
Политика
Фото:Muhammed Ibrahim Ali / Global Look Press

4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Минфин также запретил передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России 1» и НТВ, всего 10 физическим и двум юридическим лицам. Новые санкции коснулись главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.

По сообщению ведомства, так США отвечают на попытки Москвы вмешаться в президентские выборы в США в 2024 году. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов возразил, заявив, что демократическая администрация страны лишь планирует переложить на Россию часть ответственности за промахи на выборах и с этой целью она стремится «опорочить» российские СМИ.

5 сентября Захарова на ВЭФ заявила, что Россия предупредила США о зеркальных мерах в отношении американских СМИ после введения новых санкций. Действия США противоречат их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, добавила Захарова.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова ВЭФ США санкции против России МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Песков заявил, что Москва ответит на санкции против «России сегодня»
Политика
Антонов назвал санкции новым политическим спортом для США
Политика
Москва предупредила США об ответе на санкции против СМИ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в миреСпорт, 12:44
Зеленский провел кадровые перестановкиПолитика, 12:43
CNN рассказал о нехватке подкреплений в ВСУПолитика, 12:35
Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушкиОбщество, 12:19
Степашин назвал Зеленского обреченным человекомПолитика, 12:00
Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US OpenСпорт, 11:45
В МИДе пообещали США «чувствительный» ответ на санкции против СМИПолитика, 11:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Депутаты ХМАО избрали губернатораПолитика, 11:39
Сборная России прилетела в Москву из Ханоя после отмены матча с ТаиландомСпорт, 11:24
Российские войска заняли Новогродовку в ДНРПолитика, 11:20
В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАСПолитика, 11:07
Чемпион Игр-2024 из Египта заявил, что ему не хватает россиян на турнирахСпорт, 11:02
Как получить пенсионное удостоверение: образец и процедура оформленияИнвестиции, 11:00
СК назвал число пострадавших от массового отравления в ПетербургеОбщество, 10:57