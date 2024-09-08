В МИДе пообещали США «чувствительный» ответ на санкции против СМИ

Мария Захарова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Ответы Москвы на санкции Вашингтона против российских журналистов будут «чувствительными», заявила представитель МИДа Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам дипломата, американские власти опубликовали не все принятые против российских СМИ ограничения. Захарова назвала эту ситуацию «мухлежом».

«Часть списков так и не была процитирована. <...> Видимо, потому что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить «ответку». А «ответка», как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной. На запрет трех наших изданий мы запретили 80 с лишним», — сказала представитель МИДа.

4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Минфин также запретил передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России 1» и НТВ, всего 10 физическим и двум юридическим лицам. Новые санкции коснулись главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.

По сообщению ведомства, так США отвечают на попытки Москвы вмешаться в президентские выборы в США в 2024 году. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов возразил, заявив, что демократическая администрация страны лишь планирует переложить на Россию часть ответственности за промахи на выборах и с этой целью она стремится «опорочить» российские СМИ.

5 сентября Захарова на ВЭФ заявила, что Россия предупредила США о зеркальных мерах в отношении американских СМИ после введения новых санкций. Действия США противоречат их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, добавила Захарова.