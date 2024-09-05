Антонов объяснил, зачем США вводят санкции против российских СМИ
Демократическая администрация США планирует переложить на Россию часть ответственности за промахи на выборах, с этой целью она стремится «опорочить» российские СМИ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба посольства.
«Задача понятна — «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании», — сказал Антонов.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона не ставит знак равенства между народом США и администрацией страны. Москва отвергает обвинения в адрес российских информационных структур и требует отмены введенных ограничений.
Ранее 4 сентября Министерство финансов США запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России-1» и НТВ, всего 10 физических и два юридических лица. В тот же день ввели санкциипротив медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly.
По сообщению ведомства, так США отвечает на якобы влияние Москвы на президентские выборы в США в 2024 году.
Антонов подчеркнул, что Москва всегда уважала выбор американского народа, каким бы он ни был, и никогда не вмешивались во внутренние дела США.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Брайан Мэй перенес инсульт
Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке
Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов