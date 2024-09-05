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Война санкций ,  
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Антонов объяснил, зачем США вводят санкции против российских СМИ

Антонов: США хотят заранее переложить на Россию вину за промахи на выборах
Сюжет
Война санкций

Демократическая администрация США планирует переложить на Россию часть ответственности за промахи на выборах, с этой целью она стремится «опорочить» российские СМИ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба посольства.

«Задача понятна — «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании», — сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона не ставит знак равенства между народом США и администрацией страны. Москва отвергает обвинения в адрес российских информационных структур и требует отмены введенных ограничений.

Минфин США запретил передачу данных трем российским телеканалам
Экономика

Ранее 4 сентября Министерство финансов США запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России-1» и НТВ, всего 10 физических и два юридических лица. В тот же день ввели санкциипротив медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly.

По сообщению ведомства, так США отвечает на якобы влияние Москвы на президентские выборы в США в 2024 году.

Антонов подчеркнул, что Москва всегда уважала выбор американского народа, каким бы он ни был, и никогда не вмешивались во внутренние дела США.

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Анатолий Антонов США демократы
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