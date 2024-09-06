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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Москва ответит на санкции против «России сегодня»

Песков: Москва адекватно ответит на санкции против российских СМИ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

Москва должна адекватно отвечать на санкции, которые западные страны вводят против российских СМИ, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», в которую входят «РИА Новости», телеканал Russia Today (RT), радио Sputnik и видеоагентство Ruptly. Как пояснили в американском Минфине, «Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики» США.

«В этой ситуации горячей конфронтации это требует взаимности. Поэтому мы должны отвечать адекватно», — сказал Песков, комментируя санкции.

По словам представителя Кремля, российские власти критикуют «западников» за то, что «идут по пути уничтожения наших СМИ за рубежом, они препятствуют распространению информации, препятствуют работе наших журналистов».

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Маргарита Симоньян

Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.

Минюст США обвинил Калашникова и Афанасьеву в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России». В ответ на это Симоньян заявила, что коллектив отлично работает.

Комментируя внесение себя в санкционный список, главред RT написала в своем телеграм-канале: «Тю. Проснулись!» Ранее ограничения на нее наложили страны Евросоюза и Великобритания. Под санкции Симоньян попала 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции на Украине. В Брюсселе заявили, что она «способствовала позитивному отношению» касательно действий ЛНР и ДНР.

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Дмитрий Песков США санкции «Россия сегодня» Маргарита Симоньян
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