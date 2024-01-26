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Моргенштерн сообщил, что ему запретили въезд в ОАЭ

Рэпер Моргенштерн сообщил о запрете въезда в ОАЭ

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иноагентом в России) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Моргенштерна, он не получал резидентство ОАЭ и два с половиной года жил в стране как турист. Когда у него закончилась виза, ему отказали в ее продлении, и он «скитался» две-три недели в Казахстане и Таиланде, ожидая, что «проблема как-то решится». Потом ему сообщили, что он может вернуться в ОАЭ. По его словам, в аэропорте в Таиланде, откуда он собирался вылететь в Дубай, ему сказали: «Извините, вам закрыт въезд в страну».

Моргенштерн утверждает, что официальную причину запрета ему не сказали. Он получил «неофициальную информацию», но не может ее раскрыть. Рэпер считает, что «злые люди» решили усложнить ему жизнь после интервью Ксении Собчак в ноябре 2023 года, в котором он рассказывал, что «встал на ноги, купил квартиру, открыл бизнес» в Дубае.

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Моргенштерн

Моргенштерн обратился в властям ОАЭ и попросил сообщить ему официальную причину запрета на въезд. «Я очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим домом. <…> Я отказываюсь верить в причины, которые мне называют «приближенные к властям люди», — сказал он. Рэпер подчеркнул, что не нарушал законы ОАЭ и «никогда за время нахождения в Дубае <...> не делал никаких политических высказываний».

Сейчас Моргенштерн находится на Бали. Он сообщил, что оформляет визу в США.

Адвокат музыканта Сергей Жорин в разговоре с ТАСС уточнил, что Моргенштерну закрыли въезд в Дубай еще до начала 2024 года, после интервью Собчак. «Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», — рассказал юрист. Жорин также подчеркнул, что его подзащитный «местных законов не нарушал и не собирался».

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В ноябре 2023 года телеграм-канал Mash сообщил, что правительство ОАЭ включило Моргенштерна в «черный список» и разрешило ему выступать только на частных мероприятиях. Причиной, по данным телеграм-канала, стали статус иноагента в России и нарушения законов ОАЭ.

Mash писал, что выступление рэпера в дубайском клубе Billionaire, запланированное на 10 ноября, отменили за несколько часов до начала после звонка из службы безопасности Дубая. Моргенштерн объяснял отмену концерта плохим самочувствием.

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Теги
Моргенштерн рэпер ОАЭ Дубай запрет на въезд
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