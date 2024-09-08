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Общество ,  
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Прокуратура Москвы подтвердила уголовное дело против Моргенштерна

Прокуратура Москвы подтвердила, что против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента.

Дело завели по материалам проверки ведомства по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

«Расследование на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

РБК обратился за комментарием к PR-директору Моргенштерна.

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По данным прокуратуры, Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности «за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ)», но продолжил не маркировать сообщения в соцсетях.

В июле суд в четвертый раз оштрафовал рэпера за отсутствие маркировки. Моргенштерн покинул Россию.

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Маргарита Овсянникова
Моргенштерн уголовное дело прокуратура иноагенты
Алишер Моргенштерн фото

Алишер Моргенштерн

певец, музыкант, шоумен
17 февраля 1998 года
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