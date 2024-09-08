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Военная операция на Украине ,  
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Украинский посол призвал Шольца к творческому посредничеству с Россией

Украинский посол Мельник призвал Шольца к творческому посредничеству с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Дипломат, называвший Шольца «ливерной колбасой», предложил ему задействовать посольство в России, чтобы способствовать приближению переговоров. Москва не считает, что Берлин может стать посредником
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Leon Kuegeler / Reuters)

Берлину следует предпринять дипломатические усилия, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной, заявил в интервью Berliner Zeitung украинский посол в Бразилии Андрей Мельник, прежде возглавлявший дипмиссию в Германии.

«Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход и использовать существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будут ли переговоры с Путиным иметь смысл. У Федеративной Республики [Германии] до сих пор есть посольство в Москве. И главное, мы, украинцы, доверяем немцам», — сказал дипломат.

Мельник рассказал, что заметил новые сигналы от России по поводу готовности к посредничеству со стороны Китая, Бразилии и Индии. «С моей точки зрения, было бы преждевременно говорить, готова ли Украина к этому», — отметил посол и пояснил, что, например, между лидерами Украины и Бразилии не хватает доверия.

Около недели назад Мельнику напомнили, что тот, будучи послом в Германии, не раз резко критиковал Шольца и называл его «обиженной ливерной колбасой». Приехав в Бразилию, дипломат воздерживается от такого стиля коммуникации. «Немцы довольно щепетильные люди и на определенных этапах не имели возможности определять «красные линии», в Бразилии это делают, поверьте мне, очень жестко и грубо. Прямо в лицо, даже с угрозами», — объяснил посол.

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Российская сторона прежде отказывалась считать Германию подходящим кандидатом на роль посредника, поскольку считает ее вовлеченной в конфликт на стороне Киева. По мнению МИДа, Германия вместе с США, Францией и Великобританией дискредитировали себя из-за поддержки смены власти Украины на Евромайдане и «саботажа Киевом минских договоренностей». «Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», — уверено ведомство.

Украинские власти хотели бы, чтобы Запад добился завершения конфликта до зимы, говорил президент Владимир Зеленский.

Москва отказывается от урегулирования конфликта на основе предложенной Киевом «формулы мира» и требует, чтобы Украина приняла «новые территориальные реалии». В июне президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с мирным договором можно решить, но необходима инициатива со стороны Украины.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Германия Олаф Шольц посредничество мирные переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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