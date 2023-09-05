Эрдоган сообщил о расхождении мнений России и Запада по зерновой сделке

Россия и Запад не могут договориться по вопросам страхования и SWIFT для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган после встречи с Путиным

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Мнения России и Запада по продлению зерновой сделки расходятся по вопросам переводов через SWIFT и страхования, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«Как по поводу SWIFT, так и по вопросу страхования Запад демонстрирует совершенно иной взгляд, чем Россия. Именно из-за этой разницы Путин сейчас заявляет: «Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду сотрудничать с ними по этому вопросу», — рассказал Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что в Европу идет 44% зерна, а в Африку — лишь 14%. В том числе поэтому, по его словам, Путин и не желает возобновлять зерновую сделку. «Европа уже враждебна ко мне. Я не сделаю ни шагу по этому вопросу, пока Европа не выполнит свои обещания», — процитировал российского лидера Эрдоган.

В то же время Москва рассматривает возможность отправки 1 млн т зерна в шесть стран, заявил турецкий президент. Путин ранее говорил, что речь идет о странах Африки. Поставки планировалось организовать через Турцию, где зерно бы переработали и отправили далее.

Зерновую сделку Россия и Украина отдельно друг от друга заключили при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна из Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.



Россия заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Москва также обвиняет Запад в поставках зерна из Украины не в беднейшие страны, а в Европу. 18 июля Россия официально прекратила участие в сделке.

Российские власти готовы вернуться к соглашению «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной». В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT и разблокировку активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. «Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил российскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы», — сказал тогда Гутерриш, не раскрыв конкретных предложений.



Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уточнил, что предложения ООН по зерновой сделке подразумевают переподключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских производителей удобрений в Европе. Турецкая Sabah также сообщила, что ООН предложила изучить повреждения аммиакопровода Тольятти — Одесса, который неоднократно попадал под обстрел.

На встрече в Сочи Эрдоган и Путин также обсудили возможность возобновления участия России в зерновой сделке. По итогам переговоров Путин повторил, что Москва готова вернуться в сделку, как только будут выполнены ее требования. «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию — мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности», — сказал он.