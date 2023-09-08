Lloyd's отказалась страховать поставки зерна без коридора под эгидой ООН

Площадка для страховщиков Lloyd's не будет страховать поставки зерна из украинских портов без участия ООН в сделке, заявил ее гендиректор Нил. Beazley в то же время страхует корабли и в созданных Киевом альтернативных коридорах

Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Lloyd's of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций о предоставлении страховки для поставок украинского зерна, если удастся заключить новую сделку по черноморскому коридору, сообщил Reuters генеральный директор компании Джон Нил.

Lloyd's of London — это рыночная площадка, позволяющая свести покупателей и продавцов страховки, и фактически регулятор, устанавливающий правила работы для своих участников.

При этом он заявил, что без участия в этой сделке ООН Lloyd's не станет страховать поставки зерна. «Без вмешательства ООН и разрешения ООН мы бы не санкционировали страховку», — сказал Нил.

Он добавил, что компания ведет «активные дискуссии» с ООН о том, как будет обеспечиваться страховка поставок украинского зерна, отметив, что ее, возможно, придется структурировать по-другому.

В то же время гендиректор страховщика Beazley Адриан Кокс сообщил агентству, что компания предоставляет страховку судам и в созданном Украиной после приостановки Россией участия в зерновой сделке альтернативном коридоре. Он пояснил, что это делается для того, чтобы дать кораблям возможность покинуть Украину.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке почти спустя год ее существования в июле, заявив о несоблюдении части соглашений, предусматривающих ослабление ограничений российского сельхозэкспорта. Минобороны России после этого объявило, что будет считать все идущие в украинские порты или из них корабли потенциальными перевозчиками военного груза. Москва допускает возвращение к сделке при выполнении ее требований.

Президент России Владимир Путин на недавней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер предложил Киеву для возобновления переговоров «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя это, заявил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России.

Киев в свою очередь ищет альтернативные пути для экспорта зерна. Так, 7 сентября продукцию начали вывозить через средиземноморские порты Хорватии.