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Военная операция на Украине ,  
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Lloyd's отказалась страховать поставки зерна без коридора под эгидой ООН

Lloyd's отказалась страховать поставки зерна без нового коридора под эгидой ООН
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Военная операция на Украине
Площадка для страховщиков Lloyd's не будет страховать поставки зерна из украинских портов без участия ООН в сделке, заявил ее гендиректор Нил. Beazley в то же время страхует корабли и в созданных Киевом альтернативных коридорах
Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters
Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Lloyd's of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций о предоставлении страховки для поставок украинского зерна, если удастся заключить новую сделку по черноморскому коридору, сообщил Reuters генеральный директор компании Джон Нил.

Lloyd's of London — это рыночная площадка, позволяющая свести покупателей и продавцов страховки, и фактически регулятор, устанавливающий правила работы для своих участников.

При этом он заявил, что без участия в этой сделке ООН Lloyd's не станет страховать поставки зерна. «Без вмешательства ООН и разрешения ООН мы бы не санкционировали страховку», — сказал Нил.

Он добавил, что компания ведет «активные дискуссии» с ООН о том, как будет обеспечиваться страховка поставок украинского зерна, отметив, что ее, возможно, придется структурировать по-другому.

В то же время гендиректор страховщика Beazley Адриан Кокс сообщил агентству, что компания предоставляет страховку судам и в созданном Украиной после приостановки Россией участия в зерновой сделке альтернативном коридоре. Он пояснил, что это делается для того, чтобы дать кораблям возможность покинуть Украину.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке почти спустя год ее существования в июле, заявив о несоблюдении части соглашений, предусматривающих ослабление ограничений российского сельхозэкспорта. Минобороны России после этого объявило, что будет считать все идущие в украинские порты или из них корабли потенциальными перевозчиками военного груза. Москва допускает возвращение к сделке при выполнении ее требований. 

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Президент России Владимир Путин на недавней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер предложил Киеву для возобновления переговоров «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя это, заявил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России.

Киев в свою очередь ищет альтернативные пути для экспорта зерна. Так, 7 сентября продукцию начали вывозить через средиземноморские порты Хорватии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
страховка Зерновая сделка ООН Черное море
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