Минобороны заявило о сбитых дронах над Черным морем и Курской областью

Российские силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Черным морем у Крыма и в Курской области, сообщило Минобороны. Baza и Mash ранее писали, что звуки взрывов слышали жители Курчатова, где расположена АЭС

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черным моря вблизи Крыма и над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Baza и Mash ранее писали, что звуки взрывов слышали жители Курчатова (Курская область), где расположена АЭС. По словам очевидцев, в небе были слышны от трех до пяти разрывов.

Накануне губернатор региона Роман Старовойт также сообщал об атаке украинского дрона на город, в результате чего загорелось нежилое здание. Пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.

ВСУ в ходе спецоперации на Украине применяют несколько типов беспилотников самолетного типа, в том числе советские Ту-141 «Стриж», UJ-22 «Airborne», «Bayraktar TB2», об уничтожении которых неоднократно сообщало Минобороны.



Также на вооружении ВСУ стоят беспилотники самолетного типа МП-1 «Spectator», А1-СМ «Фурия», «Лелека-100», FlyEye и H10 «Poseidon».

По подсчетам РБК, к концу августа число атак дронов на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Курская область оказалась по их числу (38) на втором месте (первое — у Белгородской, 289 сообщений об атаках; второе было у Брянской, 37 сообщений), у Крыма — пятое место (30).

В восьми регионах России, в том числе в Крыму и Курской области, с октября прошлого года действует средний уровень реагирования. Он предполагает усиленную охрану общественного порядка; особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и энергетики; проведение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне; ограничения во въезде и выезде на территорию регионов; ограничение передвижения транспортных средств, их досмотр и др.