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В Кривом Роге прогремел взрыв

Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе
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Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв», — написал он. Других подробностей Вилкул не привел.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области. Ранее той же ночью сигналы звучали на всей территории региона. Взрывы также звучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Минобороны России не раз заявляло, что атакует на Украине только военные цели и связанные с ними объекты энергетики. На прошлой неделе ведомство сообщало об уничтожении вагонов и складов с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударах по позициям украинских военных.

В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв

Теги
Кривой Рог взрыв
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