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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Днепропетровской области и других регионах в Центральной Украине объявлялась воздушная тревога, которую позже отменили. Минобороны России о нанесении ударов не сообщало, в ведомстве заявляли, что не атакуют гражданские объекты
Александр Вилкул
Александр Вилкул (Фото: president.gov.ua)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он.

Позже он сообщил, что потерь нет, сказав, что других деталей пока нет.

В Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской и Одесской области объявила воздушная тревога. К 10:35 мск тревога во всех регионах Украины была отменена.

УНИАН со ссылкой на жителей Кривого рога пишет, что прозвучала серия взрывов и они произошли до объявления воздушной тревоги. Издание «Страна» опубликовало несколько кадров с поднимающимся дымом, как утверждается на территории города.

Утром глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем телеграм-канале об ударе по городу Орехов (Запорожская область). По его словам, погиб полицейский, еще 12 человек, включая четырех сотрудников полиции, получили ранения.

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Российское Минобороны ранее называло целями ударов на Украине военные объекты и связанные с ними объекты инфраструктуры, исключая возможность атак по гражданским целям. Ведомство при этом неоднократно обвиняло Киев в атаках на приграничные регионы России, а также на Москву и Подмосковье, называя такие действия «террористическими».

В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Кривой Рог взрыв
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