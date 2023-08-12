В Кривом Роге прогремели взрывы

В Днепропетровской области и других регионах в Центральной Украине объявлялась воздушная тревога, которую позже отменили. Минобороны России о нанесении ударов не сообщало, в ведомстве заявляли, что не атакуют гражданские объекты

Александр Вилкул (Фото: president.gov.ua)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он.

Позже он сообщил, что потерь нет, сказав, что других деталей пока нет.

В Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской и Одесской области объявила воздушная тревога. К 10:35 мск тревога во всех регионах Украины была отменена.

УНИАН со ссылкой на жителей Кривого рога пишет, что прозвучала серия взрывов и они произошли до объявления воздушной тревоги. Издание «Страна» опубликовало несколько кадров с поднимающимся дымом, как утверждается на территории города.

Утром глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем телеграм-канале об ударе по городу Орехов (Запорожская область). По его словам, погиб полицейский, еще 12 человек, включая четырех сотрудников полиции, получили ранения.

Российское Минобороны ранее называло целями ударов на Украине военные объекты и связанные с ними объекты инфраструктуры, исключая возможность атак по гражданским целям. Ведомство при этом неоднократно обвиняло Киев в атаках на приграничные регионы России, а также на Москву и Подмосковье, называя такие действия «террористическими».