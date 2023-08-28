В Кривом роге прогремели взрывы
В Кривом роге на западе Днепропетровской области Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Зеркало недели». Власти сообщения о взрывах пока не комментировали.
Воздушная тревога в настоящее время объявлена четырех регионах юго-востока Украины, включая Днепропетровскую область.
Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.
Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва 17 июля 2023 года под «удары возмездия», о которых заявляет российское Минобороны, также попадают Одесса и Николаев. Накануне о взрывах в городе Черкассы сообщал глава областной администрации Игорь Табурец. По его словам, над городом сработала ПВО.