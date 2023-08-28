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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом роге прогремели взрывы

В Кривом роге после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Взрывы произошли ночью в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ. Воздушная тревога в настоящее время объявлена в четырех регионах Украины
Фото: Петр Сивков / ТАСС
Фото: Петр Сивков / ТАСС

В Кривом роге на западе Днепропетровской области Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Зеркало недели». Власти сообщения о взрывах пока не комментировали.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена четырех регионах юго-востока Украины, включая Днепропетровскую область.

Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.

Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва 17 июля 2023 года под «удары возмездия», о которых заявляет российское Минобороны, также попадают Одесса и Николаев. Накануне о взрывах в городе Черкассы сообщал глава областной администрации Игорь Табурец. По его словам, над городом сработала ПВО.

В Кривом роге прогремели взрывы
В Кривом роге прогремели взрывы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Кривой Рог Воздушная тревога Военная операция на Украине Днепропетровская область
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