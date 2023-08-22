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Власти Украины сообщили об ударах по Кривому Рогу и Запорожью

Мэр Кривого Рога Вилкул: поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время ракетных ударов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры и частное предприятие. Россия указывает, что наносит удары только по военным объектам
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Энергетическая инфраструктура Кривого Рога на Украине повреждена в результате ракетного удара, сообщил мэр города Александр Вилкул в телеграм-канале. По его словам, повреждены также более 20 частных домов, несколько больниц перешли на электроснабжение от генераторов, как и водопроводная система города.

«На данный момент частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта», — уточнил Вилкул.

Также пострадал мужчина 1953 года рождения, сообщил глава города. По его словам, мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Также ночью получило повреждение частное предприятие в Синельниковском районе на юго-востоке Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. По его словам, причиной разрушений стала атака беспилотника, никто не пострадал. Он также добавил, что в регионе повреждены несколько линий электропередачи.

До этого Вилкул сообщал о взрыве в городе, не уточнив деталей. По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области. Ранее той же ночью сигналы звучали на всей территории региона.

Взрывы также звучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Глава украинской областной военной администрации Запорожья Юрий Малашко сообщил, что по окрестностям города нанесены два ракетных удара, также он сообщил об атаке дронов. «Взрывной волной повреждены дома», — написал Малашко, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.

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Минобороны России не раз заявляло, что поражает на Украине только военные цели и связанные с ними объекты энергетики. На прошлой неделе ведомство сообщало об уничтожении вагонов и складов с боеприпасами для вооруженных сил Украины, а также ударах по позициям украинских военных.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Кривой Рог Днепропетровская область Запорожье