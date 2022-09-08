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Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых над городом ракетах

Губернатор Вячеслав Гладков: над Белгородом были сбиты две ракеты, работает ПВО
Ракеты были сбиты российской системой противовоздушной обороны, пострадавших и жертв нет. Осколками повреждена кровля одного из домов. Срок действия желтого уровня террористической опасности в регионе продлили до 22 сентября
Осколки после взрывов в небе
Осколки после взрывов в небе (Фото: newsbelgorod / VK)

Над Белгородом были сбиты две ракеты, об этом в своем Telegram сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что сработала система ПВО.

«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке», — уточнил он.

По его словам, жертв и пострадавших нет, дополнительная информация будет опубликована позже.

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О звуках взрыва сообщили также подписчики сообщества «Белгород Новости» в соцсети «ВКонтакте». В группе размещены фото металлических осколков, которые на улицах нашли местные жители.

Накануне, 7 сентября, власти региона продлили срок действия желтого уровня террористической опасности до 22 сентября. По словам Гладкова, «эти меры необходимы в текущих условиях». Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов. Последний раз власти продлевали его 22 августа сроком до 7 сентября.

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Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне, временно закрыты, дети продолжают учебу в других учреждениях. Ряд населенных пунктов из-за обстрелов были расселены.

Власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстреле сел, находящихся у границы с Украиной, также в регионе происходили атаки дронов. В частности, в середине июля квадрокоптер сбросил в здание библиотеки в городе Грайворон самодельное взрывное устройство.

18 августа белгородский губернатор сообщил об обнаружении мин ПФМ-1 «Лепесток» на территории Шебекинского городского округа. Мины были найдены после нескольких обстрелов со стороны Украины.

О звуках взрывов и срабатывании систем ПВО Гладков также сообщал утром 31 августа. Жертв и пострадавших тогда также не было. Местные жители в сообществе «Белгород Новости» сообщали, что при взрывах, которые были слышны практически во всех районах, «все зашаталось», а над городом впоследствии кружили вертолеты.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Белгород ракета Военная операция на Украине
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