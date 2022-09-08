Белорусские военные отработают освобождение захваченных территорий

В течение недели военные будут отрабатывать действия по освобождению захваченных территорий и восстановлению государственной границы

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Вооруженные силы Белоруссии приступили к командно-штабным учениям в Брестской, Минской и Витебской областях, сообщило Министерство обороны страны.

Во время учений военные будут отрабатывать ведение боевых действий по освобождению территории, которую захватил противник, по восстановлению государственной границы и обеспечению силовых мер военного положения.

Кроме того, они проведут тренировку по авиационной поддержке войск и борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Учения пройдут под командованием первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича. Наблюдать за маневрами будут военно-дипломатические представители зарубежных стран. Они должны завершиться 14 сентября.

С начала военной операции на Украине белорусские силы не раз проводили учения. В начале мая в стране началась внезапная проверка сил реагирования, которая продлилась до июня. Позже военные Белоруссии провели командно-штабные учения по подготовке тылового обеспечения.

С 22 июня по 1 июля в приграничной с Украиной Гомельской области прошли мобилизационные учения с военными комиссариатами. Они отрабатывали мероприятия по оповещению и доставке военнообязанных в пункты отправки в воинские части.

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