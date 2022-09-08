Белорусские военные отработают освобождение захваченных территорий
Вооруженные силы Белоруссии приступили к командно-штабным учениям в Брестской, Минской и Витебской областях, сообщило Министерство обороны страны.
Во время учений военные будут отрабатывать ведение боевых действий по освобождению территории, которую захватил противник, по восстановлению государственной границы и обеспечению силовых мер военного положения.
Кроме того, они проведут тренировку по авиационной поддержке войск и борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.
Учения пройдут под командованием первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича. Наблюдать за маневрами будут военно-дипломатические представители зарубежных стран. Они должны завершиться 14 сентября.
С начала военной операции на Украине белорусские силы не раз проводили учения. В начале мая в стране началась внезапная проверка сил реагирования, которая продлилась до июня. Позже военные Белоруссии провели командно-штабные учения по подготовке тылового обеспечения.
С 22 июня по 1 июля в приграничной с Украиной Гомельской области прошли мобилизационные учения с военными комиссариатами. Они отрабатывали мероприятия по оповещению и доставке военнообязанных в пункты отправки в воинские части.
27 августа в Минске прошли учения территориальной обороны. Как заявляло Министерство обороны, их целью стала отработка вопросов по усилению охраны важных объектов в столице.
Президент Александр Лукашенко объявил, что белорусские самолеты Су-24 получили возможность перевозить ядерные заряды. Он отметил, что противникам нужно понимать, что в случае желания обострить ситуацию с их стороны им не помогут «никакие вертолеты, самолеты». Вместе с тем Лукашенко предупредил, что белорусские военные уже знают, где находятся центры принятия решений для нанесения ударов.